Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

Кроме оладий, консервации и рагу из кабачка можно приготовить сытный торт. Он отлично подойдет для обеда на всю семью. После приготовления обязательно оставьте в холодильнике для стабилизации.

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Идея приготовления сытного кабачкового торта опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram. В соус добавьте много укропа и чеснока.

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • соль
  • мука – 8 ст.л.
  • майонез
  • укроп
  • чеснок
  • помидоры

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

1. Кабачки натереть на терке.

2. Оставить на 10 минут и отжать от сока.

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

3. Затем добавить специи, яйца, муку.

4. Все перемешать.

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

5. Выложить по 3-4 ст.л. на разогретую сковороду.

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

6. Обжарить с двух сторон.

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

7. Когда остынут – перемешать с майонезом.

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

8. Дополнительно еще на каждый блинчик выложить кружочком нарезанный помидор и поставить тортик настояться в холодильнике на несколько часов.

Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки

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