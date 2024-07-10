Что приготовить на обед из кабачка: сытное блюдо за копейки
Кроме оладий, консервации и рагу из кабачка можно приготовить сытный торт. Он отлично подойдет для обеда на всю семью. После приготовления обязательно оставьте в холодильнике для стабилизации.
Идея приготовления сытного кабачкового торта опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram. В соус добавьте много укропа и чеснока.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- соль
- мука – 8 ст.л.
- майонез
- укроп
- чеснок
- помидоры
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на терке.
2. Оставить на 10 минут и отжать от сока.
3. Затем добавить специи, яйца, муку.
4. Все перемешать.
5. Выложить по 3-4 ст.л. на разогретую сковороду.
6. Обжарить с двух сторон.
7. Когда остынут – перемешать с майонезом.
8. Дополнительно еще на каждый блинчик выложить кружочком нарезанный помидор и поставить тортик настояться в холодильнике на несколько часов.
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