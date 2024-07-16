Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

Кабачковая запеканка – это очень питательное и сытное блюдо, которое идеально подходит для обеда. С овощами идеально сочетается обычный мясной фарш. Пока все запекается – вы можете заниматься своими делами и у плиты не нужно долго стоять.

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Идея приготовления кабачковой запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instgaram. Сверху добавьте много сыра.

Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 300 г
  • кабачки – 2 средних или 1 большой
  • морковь – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • зелень
  • помидоры – 1 шт.
  • сыр моцарелла – 100 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

1. Кабачок натереть на большую терку.

2. Немного подсолить и отжать лишнюю влагу.

Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

3. В отдельной миске соединить куриный фарш, натертый и отжатый кабачок.

4. Мелко натертую морковь, чеснок, зелень, яйца и специи, перемешать.

Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

5. Форму для запекания смазать растительным маслом и посыпать мукой, панировочными сухарями.

Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

6. Выложить туда кабачково-мясной фарш, разровнять и сверху добавить кольца помидоров.

7. Запекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

8. За 10-15 минут до конца приготовления посыпать натертым сыром и допекать до румяной корочки.

Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки

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