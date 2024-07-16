Что приготовить на обед из кабачков и фарша: быстрое блюдо без заморочки
Кабачковая запеканка – это очень питательное и сытное блюдо, которое идеально подходит для обеда. С овощами идеально сочетается обычный мясной фарш. Пока все запекается – вы можете заниматься своими делами и у плиты не нужно долго стоять.
Идея приготовления кабачковой запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instgaram. Сверху добавьте много сыра.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 300 г
- кабачки – 2 средних или 1 большой
- морковь – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- зелень
- помидоры – 1 шт.
- сыр моцарелла – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на большую терку.
2. Немного подсолить и отжать лишнюю влагу.
3. В отдельной миске соединить куриный фарш, натертый и отжатый кабачок.
4. Мелко натертую морковь, чеснок, зелень, яйца и специи, перемешать.
5. Форму для запекания смазать растительным маслом и посыпать мукой, панировочными сухарями.
6. Выложить туда кабачково-мясной фарш, разровнять и сверху добавить кольца помидоров.
7. Запекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.
8. За 10-15 минут до конца приготовления посыпать натертым сыром и допекать до румяной корочки.
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