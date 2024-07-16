Кабачковая запеканка – это очень питательное и сытное блюдо, которое идеально подходит для обеда. С овощами идеально сочетается обычный мясной фарш. Пока все запекается – вы можете заниматься своими делами и у плиты не нужно долго стоять.

Видео дня

Идея приготовления кабачковой запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instgaram. Сверху добавьте много сыра.

Ингредиенты:

куриный фарш – 300 г

кабачки – 2 средних или 1 большой

морковь – 1 шт.

яйца – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

зелень

помидоры – 1 шт.

сыр моцарелла – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на большую терку.

2. Немного подсолить и отжать лишнюю влагу.

3. В отдельной миске соединить куриный фарш, натертый и отжатый кабачок.

4. Мелко натертую морковь, чеснок, зелень, яйца и специи, перемешать.

5. Форму для запекания смазать растительным маслом и посыпать мукой, панировочными сухарями.

6. Выложить туда кабачково-мясной фарш, разровнять и сверху добавить кольца помидоров.

7. Запекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

8. За 10-15 минут до конца приготовления посыпать натертым сыром и допекать до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: