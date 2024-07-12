Картофель – это универсальный продукт, из которого можно приготовить совершенно разнообразные блюда. К примеру, картофельную запеканку. Она не требует много времени, и это точно будет вкуснее и интереснее классического супа или пюре.

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Идея приготовления картофельной запеканки с овощами опубликована на странице фудблогера Андрианы Гариповой (andrianagaripova) в Instgaram. Еще и очень питательно.

Ингредиенты:

картофель

морковь

яйцо

масло

сметана

молоко

сыр

соль

Способ приготовления:

1. Сварить до готовности картофель.

2. Поставить вареное яйцо.

3. Сделать овощную начинку: нашатковать морковку, лучок (или другие овощи, по вашему выбору).

4. Обжарить их.

5. К овощам добавить яйцо. Перемешать.

6. Из картофеля сделать пюре. Добавить соль и молоко.

7. Разделить массу на 2 равные части.

8. Смазать форму для запекания маслом, присыпать мукой (можно присыпать сухарями).

9. Выложить одну часть пюре, сверху распределить овощную начинку.

10. Выложить 2 часть пюре.

11. Для румяности верхушку смазать сметаной.

12. Полить растопленным маслом.

13. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

14. Все ингредиенты уже готовы, потому выпекать до румяности.

15. За 5 минут до окончания присыпать тертым сыром.

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