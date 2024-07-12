Что приготовить на обед из картофеля: не суп и не пюре
Картофель – это универсальный продукт, из которого можно приготовить совершенно разнообразные блюда. К примеру, картофельную запеканку. Она не требует много времени, и это точно будет вкуснее и интереснее классического супа или пюре.
Идея приготовления картофельной запеканки с овощами опубликована на странице фудблогера Андрианы Гариповой (andrianagaripova) в Instgaram. Еще и очень питательно.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- яйцо
- масло
- сметана
- молоко
- сыр
- соль
Способ приготовления:
1. Сварить до готовности картофель.
2. Поставить вареное яйцо.
3. Сделать овощную начинку: нашатковать морковку, лучок (или другие овощи, по вашему выбору).
4. Обжарить их.
5. К овощам добавить яйцо. Перемешать.
6. Из картофеля сделать пюре. Добавить соль и молоко.
7. Разделить массу на 2 равные части.
8. Смазать форму для запекания маслом, присыпать мукой (можно присыпать сухарями).
9. Выложить одну часть пюре, сверху распределить овощную начинку.
10. Выложить 2 часть пюре.
11. Для румяности верхушку смазать сметаной.
12. Полить растопленным маслом.
13. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
14. Все ингредиенты уже готовы, потому выпекать до румяности.
15. За 5 минут до окончания присыпать тертым сыром.
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