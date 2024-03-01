Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо

Сочетание курицы, грибов и сыра встречается во многих блюдах. Это очень вкусно и питательно. Поэтому если у вас есть перечисленные ингредиенты в холодильнике – из них следует сделать обед, который понравится всем.

Идея приготовления сливочного жульена на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Чем больше сыра – тем вкуснее.

Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 250 г шампиньонов
  • 200 мл сливок 20%
  • 1 луковица
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  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. оливкового масла + 20 г сливочного масла для обжаривания
  • 1/2 ч.л. соли, 1/4 ч.л. перца, 1/4 ч.л. мускатного ореха, 1 ч.л. итальянских трав
  • 100-150 г сыра моцарелла
  • 50 г сыра пармезан
  • 75 г сырой бри

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо

1. Куриное филе порезать кубиком или полосками.

2. Шампиньоны нарезать слайсами и измельчить чеснок и лук.

Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо

3. Разогреть сковороду, добавить растительное масло и растопить сливочное масло.

4. Добавить чеснок/лук и обжарить 1-2 минуты.

Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо

5. Добавить курицу, обжарить до готовности и выложить шампиньоны.

6. Тушить 5 минут до испарения влаги.

7. Добавить специи, влить сливки (нагретые или комнатной температуры, не холодные).

Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо

8. Готовить все вместе на среднем огне к загустению.

9. Переложить жульен в формочки для запекания (или в одну большую форму), посыпать моцареллой, пармезаном и добавить кусочки сырой бри, отправить в духовку.

10. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут до золотистой корочки.

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