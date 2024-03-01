Что приготовить на обед из курицы, грибов и сыра: очень сытное и бюджетное блюдо
Сочетание курицы, грибов и сыра встречается во многих блюдах. Это очень вкусно и питательно. Поэтому если у вас есть перечисленные ингредиенты в холодильнике – из них следует сделать обед, который понравится всем.
Идея приготовления сливочного жульена на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Чем больше сыра – тем вкуснее.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 250 г шампиньонов
- 200 мл сливок 20%
- 1 луковица
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. оливкового масла + 20 г сливочного масла для обжаривания
- 1/2 ч.л. соли, 1/4 ч.л. перца, 1/4 ч.л. мускатного ореха, 1 ч.л. итальянских трав
- 100-150 г сыра моцарелла
- 50 г сыра пармезан
- 75 г сырой бри
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать кубиком или полосками.
2. Шампиньоны нарезать слайсами и измельчить чеснок и лук.
3. Разогреть сковороду, добавить растительное масло и растопить сливочное масло.
4. Добавить чеснок/лук и обжарить 1-2 минуты.
5. Добавить курицу, обжарить до готовности и выложить шампиньоны.
6. Тушить 5 минут до испарения влаги.
7. Добавить специи, влить сливки (нагретые или комнатной температуры, не холодные).
8. Готовить все вместе на среднем огне к загустению.
9. Переложить жульен в формочки для запекания (или в одну большую форму), посыпать моцареллой, пармезаном и добавить кусочки сырой бри, отправить в духовку.
10. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут до золотистой корочки.
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