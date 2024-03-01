Сочетание курицы, грибов и сыра встречается во многих блюдах. Это очень вкусно и питательно. Поэтому если у вас есть перечисленные ингредиенты в холодильнике – из них следует сделать обед, который понравится всем.

Идея приготовления сливочного жульена на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Чем больше сыра – тем вкуснее.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

250 г шампиньонов

200 мл сливок 20%

1 луковица

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1-2 зубчика чеснока

1 ст.л. оливкового масла + 20 г сливочного масла для обжаривания

1/2 ч.л. соли, 1/4 ч.л. перца, 1/4 ч.л. мускатного ореха, 1 ч.л. итальянских трав

100-150 г сыра моцарелла

50 г сыра пармезан

75 г сырой бри

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать кубиком или полосками.

2. Шампиньоны нарезать слайсами и измельчить чеснок и лук.

3. Разогреть сковороду, добавить растительное масло и растопить сливочное масло.

4. Добавить чеснок/лук и обжарить 1-2 минуты.

5. Добавить курицу, обжарить до готовности и выложить шампиньоны.

6. Тушить 5 минут до испарения влаги.

7. Добавить специи, влить сливки (нагретые или комнатной температуры, не холодные).

8. Готовить все вместе на среднем огне к загустению.

9. Переложить жульен в формочки для запекания (или в одну большую форму), посыпать моцареллой, пармезаном и добавить кусочки сырой бри, отправить в духовку.

10. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут до золотистой корочки.

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