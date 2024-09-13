Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку
Чтобы долго не возиться с приготовлением обеда всей семьи – используйте слоеное тесто. Из него можно сделать вкусный пирог за считанные минуты. В начинку вкусно добавить сезонный кабачок, много сыра, а также грибы.
Идея приготовления сытного слоеного пирога для обеда опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Выпекается достаточно быстро.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- лук порей
- грибы – 5 шт.
- картофель – 2 шт.
- моцарелла – 200 г
- слоеное тесто
- сметана – 2 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- соль
Способ приготовления:
1. Немного обжарить половину луковицы, грибы, кабачки и порей.
2. Посолить солью.
3. Картошку помыть, нарезать тонкими ломтиками.
4. Посолить и залить крутым кипятком на 5 минут.
5. Затем высушить салфеткой.
6. Раскатать немного теста, вырезать круг.
7. Сформировать края тертым сыром и проколоть вилкой.
8. Сверху выложить сметану, смешанную с яйцом и специями.
9. Затем выложить тушеные овощи, картофель, вторую половину лука, порей и сыр.
10. Сбрызнуть оливковым маслом.
11. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 35 минут.
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