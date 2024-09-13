Чтобы долго не возиться с приготовлением обеда всей семьи – используйте слоеное тесто. Из него можно сделать вкусный пирог за считанные минуты. В начинку вкусно добавить сезонный кабачок, много сыра, а также грибы.

Видео дня

Идея приготовления сытного слоеного пирога для обеда опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Выпекается достаточно быстро.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

лук – 1 шт.

лук порей

грибы – 5 шт.

картофель – 2 шт.

моцарелла – 200 г

слоеное тесто

сметана – 2 ст.л.

яйца – 1 шт.

соль

Способ приготовления:

1. Немного обжарить половину луковицы, грибы, кабачки и порей.

2. Посолить солью.

3. Картошку помыть, нарезать тонкими ломтиками.

4. Посолить и залить крутым кипятком на 5 минут.

5. Затем высушить салфеткой.

6. Раскатать немного теста, вырезать круг.

7. Сформировать края тертым сыром и проколоть вилкой.

8. Сверху выложить сметану, смешанную с яйцом и специями.

9. Затем выложить тушеные овощи, картофель, вторую половину лука, порей и сыр.

10. Сбрызнуть оливковым маслом.

11. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 35 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: