Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку

Чтобы долго не возиться с приготовлением обеда всей семьи – используйте слоеное тесто. Из него можно сделать вкусный пирог за считанные минуты. В начинку вкусно добавить сезонный кабачок, много сыра, а также грибы.

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Идея приготовления сытного слоеного пирога для обеда опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Выпекается достаточно быстро.

Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • лук порей
  • грибы – 5 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • моцарелла – 200 г
  • слоеное тесто
  • сметана – 2 ст.л.
  • яйца – 1 шт.
  • соль

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку

1. Немного обжарить половину луковицы, грибы, кабачки и порей.

2. Посолить солью.

Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку

3. Картошку помыть, нарезать тонкими ломтиками.

4. Посолить и залить крутым кипятком на 5 минут.

Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку

5. Затем высушить салфеткой.

6. Раскатать немного теста, вырезать круг.

Что приготовить на обед из слоеного теста: идея блюда на скорую руку

7. Сформировать края тертым сыром и проколоть вилкой.

8. Сверху выложить сметану, смешанную с яйцом и специями.

9. Затем выложить тушеные овощи, картофель, вторую половину лука, порей и сыр.

10. Сбрызнуть оливковым маслом.

11. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 35 минут.

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