Что приготовить на Ореховый Спас 2023: рецепт вкусного орехового кекса со вкусом кофе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Вкусный кекс

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную выпечку к чаю, лучшим вариантом будут кексы. Для теста нужно брать качественную муку, а для яркого вкуса используйте ягоды, орехи, шоколад, какао, специи.

Вкусный домашний кекс

Стоит отметить, что в Украине 29 августа православные верующие будут отмечать Ореховый Спас. В этот день принято освятить в церкви орехи, яблоки, мед, орехи, хлеб, а также домашнюю выпечку с этими продуктами. 

Что святить на Ореховый Спас
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Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного орехового кекса с кофе, который получится очень пышным и удачным. 

Рецепт кекса

Ингредиенты:

  • мука – 360 г
  • сливочное масло – 150 г
  • яйца – 4 шт. 
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • растительное масло – 60 мл
  • кофе заварной – 220 мл
  • грецкие орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. Мягкое масло комнатной температуры взбейте в течение трех минут. Добавьте сахарную пудру, взбивайте еще 5 минут. Далее добавьте растительное масло, перемешайте. После этого добавьте в три приема яйца, хорошо перемешайте их с масляной основой.

Приготовление теста

2. Просеянную муку, разрыхлитель и орехи перемешайте венчиком. Заранее нужно заварить кофе и дать ему остыть до комнатной температуры. Добавьте в основу теста сухие ингредиенты и кофе в несколько приемов, чередуя между собой.

Как приготовить идеальное тесто для кекса

3. Готовое тесто выложите в форму, которая должна быть застелена пергаментом. Выпекайте кекс 50-55 минут при 180 С.

Сколько выпекать кекс

Готовность кекса проверьте шпажкой. Дайте ему остыть 15 минут в форме, достаньте, дайте остыть и сверху присыпьте пудрой. 

Готовый кекс

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