Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную выпечку к чаю, лучшим вариантом будут кексы. Для теста нужно брать качественную муку, а для яркого вкуса используйте ягоды, орехи, шоколад, какао, специи.

Стоит отметить, что в Украине 29 августа православные верующие будут отмечать Ореховый Спас. В этот день принято освятить в церкви орехи, яблоки, мед, орехи, хлеб, а также домашнюю выпечку с этими продуктами.

Видео дня

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного орехового кекса с кофе, который получится очень пышным и удачным.

Ингредиенты:

мука – 360 г

сливочное масло – 150 г

яйца – 4 шт.

разрыхлитель – 2 ч. л.

растительное масло – 60 мл

кофе заварной – 220 мл

грецкие орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. Мягкое масло комнатной температуры взбейте в течение трех минут. Добавьте сахарную пудру, взбивайте еще 5 минут. Далее добавьте растительное масло, перемешайте. После этого добавьте в три приема яйца, хорошо перемешайте их с масляной основой.

2. Просеянную муку, разрыхлитель и орехи перемешайте венчиком. Заранее нужно заварить кофе и дать ему остыть до комнатной температуры. Добавьте в основу теста сухие ингредиенты и кофе в несколько приемов, чередуя между собой.

3. Готовое тесто выложите в форму, которая должна быть застелена пергаментом. Выпекайте кекс 50-55 минут при 180 С.

Готовность кекса проверьте шпажкой. Дайте ему остыть 15 минут в форме, достаньте, дайте остыть и сверху присыпьте пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: