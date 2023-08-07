Что приготовить на перекус для детей: вариант полезного десерта за 20 минут
Ароматные кексы с голубикой – это быстрая домашняя выпечка, которую можно приготовить всего за 20-30 минут. Особенно вкусно, если сделать творожное тесто – десерт будет не столь калорийный, к тому же даже полезный.
Фудблогер Ксения с ником ksy.gapin на своей странице в Instagram поделилась рецептом кексов с голубикой, которые идеально подойдут на перекус для детей.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 100 г
- творог – 150 г
- соль
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 10 г
- голубика – 120 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно яйца взбить с сахаром до однородной светлой массы.
2. Добавить масло, творог и сухие ингредиенты. Перемешать тесто, чтобы не было комочков.
3. В конце добавить голубику. Перемешать.
4. Полученное тесто разлить по формочкам.
5. Выпекать кексы при температуре 170 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!
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