Ароматные кексы с голубикой – это быстрая домашняя выпечка, которую можно приготовить всего за 20-30 минут. Особенно вкусно, если сделать творожное тесто – десерт будет не столь калорийный, к тому же даже полезный.

Фудблогер Ксения с ником ksy.gapin на своей странице в Instagram поделилась рецептом кексов с голубикой, которые идеально подойдут на перекус для детей.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 100 г

творог – 150 г

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соль

мука – 150 г

разрыхлитель – 10 г

голубика – 120 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно яйца взбить с сахаром до однородной светлой массы.

2. Добавить масло, творог и сухие ингредиенты. Перемешать тесто, чтобы не было комочков.

3. В конце добавить голубику. Перемешать.

4. Полученное тесто разлить по формочкам.

5. Выпекать кексы при температуре 170 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!

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