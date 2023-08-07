Что приготовить на перекус для детей: вариант полезного десерта за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить на перекус для детей: вариант полезного десерта за 20 минут

Ароматные кексы с голубикой – это быстрая домашняя выпечка, которую можно приготовить всего за 20-30 минут. Особенно вкусно, если сделать творожное тесто – десерт будет не столь калорийный, к тому же даже полезный.

Фудблогер Ксения с ником ksy.gapin на своей странице в Instagram поделилась рецептом кексов с голубикой, которые идеально подойдут на перекус для детей.

Рецепт кексов с голубикой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • сливочное масло – 100 г
  • творог – 150 г
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  • соль
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • голубика – 120 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно яйца взбить с сахаром до однородной светлой массы.

2. Добавить масло, творог и сухие ингредиенты. Перемешать тесто, чтобы не было комочков.

Тесто для кексов

3. В конце добавить голубику. Перемешать.

4. Полученное тесто разлить по формочкам.

Кексы из творожного теста

5. Выпекать кексы при температуре 170 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!

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