Лаваш – прекрасная и бюджетная основа для приготовления разнообразных закусок, выпечки и десертов. К тому же в него можно завернуть любую сладкую и соленую начинку и есть такое блюдо на перекус.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие три блюда можно приготовить на перекус из лаваша.

Лаваш с иворогом

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт

сыр\колбаса

Способ приготовления:

1. Смешать творог и сырое яйцо. Это будет основа для лаваша.

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2. Полученной начинкой постепенно смазать лаваш, выложить кусочки сыра или колбасы. Завернуть в ролл.

3. Поджарить лаваш на сковороде или запечь в духовке 10-15 минут. Приятного аппетита!

Лаваш с бананом

Ингредиенты:

ореховая паста\вареная сгущенка

банан

Способ приготовления:

1. Лаваш смазать ореховой пастой или вареной сгущенкой.

2. Выложить кольца банана и завернуть в ролл. Приятного аппетита!

Лаваш с лососем

Ингредиенты:

сыр филадельфия

красная рыба

Способ приготовления:

1. Лаваш нужно смазать крем-сыром.

2. Выложить кусочки красной рыбы и завернуть в ролл. Приятного аппетита!

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