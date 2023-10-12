Что приготовить на перекус из лаваша: топ-3 вкусные блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить на перекус из лаваша: топ-3 вкусные блюда

Лаваш – прекрасная и бюджетная основа для приготовления разнообразных закусок, выпечки и десертов. К тому же в него можно завернуть любую сладкую и соленую начинку и есть такое блюдо на перекус.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие три блюда можно приготовить на перекус из лаваша.

Рулет из лаваша

Лаваш с иворогом

Ингредиенты:

  • творог – 200 г
  • яйца – 1 шт
  • сыр\колбаса

Способ приготовления:

1. Смешать творог и сырое яйцо. Это будет основа для лаваша.

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2. Полученной начинкой постепенно смазать лаваш, выложить кусочки сыра или колбасы. Завернуть в ролл.

3. Поджарить лаваш на сковороде или запечь в духовке 10-15 минут. Приятного аппетита!

Трубочки из лаваша

Лаваш с бананом

Ингредиенты:

  • ореховая паста\вареная сгущенка
  • банан

Способ приготовления:

1. Лаваш смазать ореховой пастой или вареной сгущенкой.

2. Выложить кольца банана и завернуть в ролл. Приятного аппетита!

Рулетики из лаваша

Лаваш с лососем

Ингредиенты:

  • сыр филадельфия
  • красная рыба

Способ приготовления:

1. Лаваш нужно смазать крем-сыром.

2. Выложить кусочки красной рыбы и завернуть в ролл. Приятного аппетита!

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