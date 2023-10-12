Что приготовить на перекус из лаваша: топ-3 вкусные блюда
Лаваш – прекрасная и бюджетная основа для приготовления разнообразных закусок, выпечки и десертов. К тому же в него можно завернуть любую сладкую и соленую начинку и есть такое блюдо на перекус.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие три блюда можно приготовить на перекус из лаваша.
Лаваш с иворогом
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- яйца – 1 шт
- сыр\колбаса
Способ приготовления:
1. Смешать творог и сырое яйцо. Это будет основа для лаваша.
2. Полученной начинкой постепенно смазать лаваш, выложить кусочки сыра или колбасы. Завернуть в ролл.
3. Поджарить лаваш на сковороде или запечь в духовке 10-15 минут. Приятного аппетита!
Лаваш с бананом
Ингредиенты:
- ореховая паста\вареная сгущенка
- банан
Способ приготовления:
1. Лаваш смазать ореховой пастой или вареной сгущенкой.
2. Выложить кольца банана и завернуть в ролл. Приятного аппетита!
Лаваш с лососем
Ингредиенты:
- сыр филадельфия
- красная рыба
Способ приготовления:
1. Лаваш нужно смазать крем-сыром.
2. Выложить кусочки красной рыбы и завернуть в ролл. Приятного аппетита!
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