Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш
Для сытного и быстрого перекуса идеально подходит лаваш. В него просто нужно завернуть вкусную начинку и пожарить все на гриле или сковороде. На это уйдет максимум 15 минут.
Идея приготовления сытного перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера Вероники Шпак (b_nikochka) в Instagram. Выходит скорая альтернатива шаурме.
Ингредиенты:
- кукурузный лаваш диаметром 25 см – 2 шт.
- куриная грудка – 300 г
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр – 150 г
- паприка – 1 ч.л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Мелко порезать болгарский перец и лук кубиком.
2. Куриное филе также нарезать на мелкие кусочки и обжарить на подсолнечном масле до готовности (на сильном огне).
3. Добавить специи, паприку и соль, все хорошо перемешать.
4. Филе выкладываем на тарелку и на этой же сковороде обжариваем лук с болгарским перцем около 5 минут на среднем огне. За это время можно натереть сыр.
5. Добавить курицу к овощам и еще 2 минуты обжарить вместе.
6. На половинку лаваша выложить начинку и посыпать сыром, закрыть.
7. Обжарить на гриле, но можно и на сковороде с двух сторон до румяной корочки 2-3 минуты.
По желанию приготовьте соус:
смешать сметану (3 ст.л.), зелень (укроп или петрушку) чеснок (1 зубчик) и немного соли.
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