Для сытного и быстрого перекуса идеально подходит лаваш. В него просто нужно завернуть вкусную начинку и пожарить все на гриле или сковороде. На это уйдет максимум 15 минут.

Идея приготовления сытного перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера Вероники Шпак (b_nikochka) в Instagram. Выходит скорая альтернатива шаурме.

Ингредиенты:

кукурузный лаваш диаметром 25 см – 2 шт.

куриная грудка – 300 г

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болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

сыр – 150 г

паприка – 1 ч.л.

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Мелко порезать болгарский перец и лук кубиком.

2. Куриное филе также нарезать на мелкие кусочки и обжарить на подсолнечном масле до готовности (на сильном огне).

3. Добавить специи, паприку и соль, все хорошо перемешать.

4. Филе выкладываем на тарелку и на этой же сковороде обжариваем лук с болгарским перцем около 5 минут на среднем огне. За это время можно натереть сыр.

5. Добавить курицу к овощам и еще 2 минуты обжарить вместе.

6. На половинку лаваша выложить начинку и посыпать сыром, закрыть.

7. Обжарить на гриле, но можно и на сковороде с двух сторон до румяной корочки 2-3 минуты.

По желанию приготовьте соус:

смешать сметану (3 ст.л.), зелень (укроп или петрушку) чеснок (1 зубчик) и немного соли.

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