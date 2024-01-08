Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

Для сытного и быстрого перекуса идеально подходит лаваш. В него просто нужно завернуть вкусную начинку и пожарить все на гриле или сковороде. На это уйдет максимум 15 минут.

Идея приготовления сытного перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера Вероники Шпак (b_nikochka) в Instagram. Выходит скорая альтернатива шаурме.

Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • кукурузный лаваш диаметром 25 см – 2 шт.
  • куриная грудка – 300 г
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  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сыр – 150 г
  • паприка – 1 ч.л.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

1. Мелко порезать болгарский перец и лук кубиком.

2. Куриное филе также нарезать на мелкие кусочки и обжарить на подсолнечном масле до готовности (на сильном огне).

3. Добавить специи, паприку и соль, все хорошо перемешать.

Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

4. Филе выкладываем на тарелку и на этой же сковороде обжариваем лук с болгарским перцем около 5 минут на среднем огне. За это время можно натереть сыр.

5. Добавить курицу к овощам и еще 2 минуты обжарить вместе.

Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

6. На половинку лаваша выложить начинку и посыпать сыром, закрыть.

7. Обжарить на гриле, но можно и на сковороде с двух сторон до румяной корочки 2-3 минуты.

Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

По желанию приготовьте соус:

смешать сметану (3 ст.л.), зелень (укроп или петрушку) чеснок (1 зубчик) и немного соли.

Что приготовить на перекус за 15 минут: понадобится лаваш

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