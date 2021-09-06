Что приготовить на Рош ха-Шана – традиционные блюда на еврейский Новый год

В этом году еврейский Новый год начинается вечером 6 сентября после захода солнца и продлится 2 дня – до 8 сентября. Именно в эти дни иудеи отметят 5782-й год.

Редакция FoodOboz делится историей этого праздника, а также – рецептами традиционных блюд, которые обязательно готовят в этот день.

Как отмечается Рош ха-Шана

Одна из традиций еврейского Нового года – трубить в духовой инструмент шофар во время торжественной службы в синагоге, именно в эти два дня иудеи ходят в синагогу, чтобы молиться. В праздничные дни люди дарят друг другу подарки, семьи традиционно собираются за столом, готовят традиционные праздничные блюда. Во время еды принято обмакивать хлеб, над которым произнесено благословение, в мед, чтобы наступающий год был сладким, а также в эти дни едят яблоки с медом.

Что готовят в эти дни:

1. "Круглый дом"

Ингредиенты для двух хал в круглых формах, диаметр 22 см:

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пшеничная мука – 1 кг.

сухие дрожжи – 2 ст. л.

соль мелкая – 1 ч. л.

белый сахар – 150 г

масло рапса – 3 ст. л.

вода – 2,5 стакана

Слой хали:

2 ст. л. кунжутного семени смешать со столовой ложкой воды

немного кунжута

Способ приготовления:

Просейте муку в чашу миксера и добавьте сухие дрожжи, сахар и соль, взбейте и добавьте масло, а затем воду, замесите тесто. Смажьте маслом миску и отправьте его туда, накройте пищевой пленкой и сверху полотенцем и так оставьте на 1-2 часа, чтобы тесто хорошо увеличилось. Достать тесто, добавьте муки, разделить его на несколько частей и сплетите косичку в закругленной форме. Накройте полотенцем и так оставьте снова на 45 минут, чтобы снова тесто подошло и увеличилось вдвое. Отправьте тесто в духовку на 30-40 мин при 180 С, сверху присыпьте кунжутом.

2. Куриный суп

Ингредиенты:

1 корень петрушки

1 корень сельдерея

4 окорока, разделены на бедро и ножку

2 средние луковицы

4 морковки

4 кабачка

1/2 пучка петрушки

1/4 пучка укропа

1/2 ч. л. гороха черного перца

2 лавровых листа

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите корни, хорошо промойте и удалите остатки песка. Тщательно промойте курятину в холодной воде. Очистить лук, морковь и кабачки. Нарежьте овощи крупными кусочками. На дно кастрюли положите корни, листья петрушки и укроп и курицу, а затем слоями морковь, лук и кабачок. Добавьте специи, залейте все водой и довести до кипения, варите на маленьком огне

​​​​​​​Стоит отметить, что суп с лапшой подают отдельно также, как и овощи.

3. Куриные котлеты с луком-порей

Ингредиенты:

5 луковиц, белая часть и немного зеленого

6 веток зеленого лука, включая белую часть

3 ст. л. оливкового масла

4 ст. л кипятка

1 ч.л. соли

1/2 ч. л. молотого черного перца

1/3 ч. л. ложки мускатного ореха

1 ст. л. сушеной петрушки

500 г куриного фарша

2 яйца

3/4 стакана панировочных сухарей

масло для жарки

Способ приготовления:

Промыть лук и нарезать кольцами. На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук-порей, помешивая, в течение 3-4 минут. Добавьте зелень и продолжайте жарить пока лук не станет полностью мягким. Добавьте специи по вкусу и дайте остынуть. В большой миске перемешайте лук с фаршем, добавьте яйца. Сформируйте руками котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и пожарьте.

4. Храйме

Ингредиенты (6 порций):

2 окуня или кефали, нарезанные на 2-3 части вместе с костями

полстакана оливкового масла

6-8 зубчиков чеснока, очищенных и измельченных

2 ст. л. марокканской паприки в масле

1 ч. л. горячей паприки​​​​​​​

1 ч. л. молотого тмина

1/2 ч. л. куркумы

соль – щепотка

3 помидора

1 небольшая коробка (200 г) томатного концентрата

1/2 стакана воды

кориандр – щепотка

лимон, нарезанный на четвертинки – 1 шт.

Способ приготовления:

Нагрейте оливковое масло в широкой, плоской кастрюле. Добавьте чеснок и специи и жарьте около полминуты до появления аромата. Добавьте измельченные помидоры и томатный концентрат, тщательно перемешайте и жарьте около 3 минут, после – залейте водой и перемешайте. Уменьшите огонь и варите в течение 10 минут, чтобы совместить ароматы. Попробуйте и добавьте приправы. Разложите кусочки рыбы в соус и варите около 15 минут или пока рыба не будет готова.

Подавать готовое блюдо лучше всего с кориандром и четвертинками лимона.

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