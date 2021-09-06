Что приготовить на Рош ха-Шана – традиционные блюда на еврейский Новый год
В этом году еврейский Новый год начинается вечером 6 сентября после захода солнца и продлится 2 дня – до 8 сентября. Именно в эти дни иудеи отметят 5782-й год.
Редакция FoodOboz делится историей этого праздника, а также – рецептами традиционных блюд, которые обязательно готовят в этот день.
Как отмечается Рош ха-Шана
Одна из традиций еврейского Нового года – трубить в духовой инструмент шофар во время торжественной службы в синагоге, именно в эти два дня иудеи ходят в синагогу, чтобы молиться.
В праздничные дни люди дарят друг другу подарки, семьи традиционно собираются за столом, готовят традиционные праздничные блюда.
Во время еды принято обмакивать хлеб, над которым произнесено благословение, в мед, чтобы наступающий год был сладким, а также в эти дни едят яблоки с медом.
Что готовят в эти дни:
1. "Круглый дом"
Ингредиенты для двух хал в круглых формах, диаметр 22 см:
пшеничная мука – 1 кг.
сухие дрожжи – 2 ст. л.
соль мелкая – 1 ч. л.
белый сахар – 150 г
масло рапса – 3 ст. л.
вода – 2,5 стакана
Слой хали:
2 ст. л. кунжутного семени смешать со столовой ложкой воды
немного кунжута
Способ приготовления:
Просейте муку в чашу миксера и добавьте сухие дрожжи, сахар и соль, взбейте
и добавьте масло, а затем воду, замесите тесто.
Смажьте маслом миску и отправьте его туда, накройте пищевой пленкой и сверху полотенцем и так оставьте на 1-2 часа, чтобы тесто хорошо увеличилось.
Достать тесто, добавьте муки, разделить его на несколько частей и сплетите косичку в закругленной форме.
Накройте полотенцем и так оставьте снова на 45 минут, чтобы снова тесто подошло и увеличилось вдвое.
Отправьте тесто в духовку на 30-40 мин при 180 С, сверху присыпьте кунжутом.
2. Куриный суп
Ингредиенты:
1 корень петрушки
1 корень сельдерея
4 окорока, разделены на бедро и ножку
2 средние луковицы
4 морковки
4 кабачка
1/2 пучка петрушки
1/4 пучка укропа
1/2 ч. л. гороха черного перца
2 лавровых листа
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Очистите корни, хорошо промойте и удалите остатки песка.
Тщательно промойте курятину в холодной воде.
Очистить лук, морковь и кабачки. Нарежьте овощи крупными кусочками.
На дно кастрюли положите корни, листья петрушки и укроп и курицу,
а затем слоями морковь, лук и кабачок.
Добавьте специи, залейте все водой и довести до кипения, варите на маленьком огне
Стоит отметить, что суп с лапшой подают отдельно также, как и овощи.
3. Куриные котлеты с луком-порей
Ингредиенты:
5 луковиц, белая часть и немного зеленого
6 веток зеленого лука, включая белую часть
3 ст. л. оливкового масла
4 ст. л кипятка
1 ч.л. соли
1/2 ч. л. молотого черного перца
1/3 ч. л. ложки мускатного ореха
1 ст. л. сушеной петрушки
500 г куриного фарша
2 яйца
3/4 стакана панировочных сухарей
масло для жарки
Способ приготовления:
Промыть лук и нарезать кольцами.
На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук-порей, помешивая, в течение 3-4 минут.
Добавьте зелень и продолжайте жарить пока лук не станет полностью мягким.
Добавьте специи по вкусу и дайте остынуть.
В большой миске перемешайте лук с фаршем, добавьте яйца.
Сформируйте руками котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и пожарьте.
4. Храйме
Ингредиенты (6 порций):
2 окуня или кефали, нарезанные на 2-3 части вместе с костями
полстакана оливкового масла
6-8 зубчиков чеснока, очищенных и измельченных
2 ст. л. марокканской паприки в масле
1 ч. л. горячей паприки
1 ч. л. молотого тмина
1/2 ч. л. куркумы
соль – щепотка
3 помидора
1 небольшая коробка (200 г) томатного концентрата
1/2 стакана воды
кориандр – щепотка
лимон, нарезанный на четвертинки – 1 шт.
Способ приготовления:
Нагрейте оливковое масло в широкой, плоской кастрюле.
Добавьте чеснок и специи и жарьте около полминуты до появления аромата.
Добавьте измельченные помидоры и томатный концентрат, тщательно перемешайте и жарьте около 3 минут, после – залейте водой и перемешайте.
Уменьшите огонь и варите в течение 10 минут, чтобы совместить ароматы.
Попробуйте и добавьте приправы.
Разложите кусочки рыбы в соус и варите около 15 минут или пока рыба не будет готова.
Подавать готовое блюдо лучше всего с кориандром и четвертинками лимона.
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