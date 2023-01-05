7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество. В этот день на стол ставят много разнообразных блюд, среди которых обязательные – кутья и другие символические рождественские лакомства.

Фудблогер Тати Чуднова (chudnova.food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога с маком "Рождественский венок".

Для опары:

теплое молоко – 250 мл

живые дрожжи – 25 г

сахар – 50 г

яйцо – 1 шт

Для теста:

мука – 500 г

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соль – 5 г

сливочное масло – 50 г

Начинка:

готовый мак – 265 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно растворить в теплом молоке дрожжи.

2. Затем добавить сахар и яйцо, перемешать. Накрыть крышкой или пленкой и оставить на 15 минут в теплом месте.

3. Для приготовления теста нужно смешать муку и соль. В полученную массу налить готовую опару, перемешать.

4. Далее нужно добавить масло комнатной температуры и замесить эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Замешивать нужно примерно 10 минут, после чего накрыть пленкой или полотенцем и оставить в темпе на 30 минут.

5. Когда тесто будет готово, выложить его на поверхность присыпанную мукой. Раскатать в прямоугольник.

6. На тесто равномерно выложить готовый мак и завернуть тесто в рулет. Выложить на пергамент.

7. Рулет разрезать на половину, не опускаясь до края. Переплести в косичку и сформировать так называемый венок. Накрыть полотенцем и оставить на 1 минуту.

8. Перед выпеканием смазать венок яйцом. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат "Рождественский венок".