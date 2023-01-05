Что приготовить на Рождество: рецепт символической выпечки с маком
7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество. В этот день на стол ставят много разнообразных блюд, среди которых обязательные – кутья и другие символические рождественские лакомства.
Фудблогер Тати Чуднова (chudnova.food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога с маком "Рождественский венок".
Для опары:
- теплое молоко – 250 мл
- живые дрожжи – 25 г
- сахар – 50 г
- яйцо – 1 шт
Для теста:
- мука – 500 г
- соль – 5 г
- сливочное масло – 50 г
Начинка:
- готовый мак – 265 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления опары нужно растворить в теплом молоке дрожжи.
2. Затем добавить сахар и яйцо, перемешать. Накрыть крышкой или пленкой и оставить на 15 минут в теплом месте.
3. Для приготовления теста нужно смешать муку и соль. В полученную массу налить готовую опару, перемешать.
4. Далее нужно добавить масло комнатной температуры и замесить эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Замешивать нужно примерно 10 минут, после чего накрыть пленкой или полотенцем и оставить в темпе на 30 минут.
5. Когда тесто будет готово, выложить его на поверхность присыпанную мукой. Раскатать в прямоугольник.
6. На тесто равномерно выложить готовый мак и завернуть тесто в рулет. Выложить на пергамент.
7. Рулет разрезать на половину, не опускаясь до края. Переплести в косичку и сформировать так называемый венок. Накрыть полотенцем и оставить на 1 минуту.
8. Перед выпеканием смазать венок яйцом. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат "Рождественский венок".