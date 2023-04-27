Весна – лучший период для разгрузки организма после зимы и сытных, жирных блюд, которые не всегда полезны. Лучшими продуктами, по мнению специалистов, будут: овощи, свежая, соленая, запеченная рыба, куриное мясо, много зелени, масла, кефир, йогурт, не жирный творог, все крупы, сезонные фрукты и ягоды.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом легкого блюда для обеда или ужина для тех, кто на диете.

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Ингредиенты:

Основа: красный, бурый или нешлифованный рис (или булгур) – 100-120 г в готовом виде

Дополнительные продукты:

Тунец в собственном соке – 120 г

Авокадо – 30 г

Спаржевая фасоль – 100 г

Томаты – 50 г

Болгарский перец – 80 г

Способ приготовления:

1. Отварите рис.

2. Фасоль на небольшом количестве масла пассеруйте. Когда фасоль станет мягкой, добавьте порезанный тонкой соломкой болгарский перец и специи.

3. За 2 минуты до готовности добавьте томаты.

4. Выложите блюдо слоями: подушка с рисом, овощи, тунец, авокадо.

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