Что приготовить на ужин для тех, кто на диете: рецепт легкого блюда от диетолога

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить на ужин

Весна – лучший период для разгрузки организма после зимы и сытных, жирных блюд, которые не всегда полезны. Лучшими продуктами, по мнению специалистов, будут: овощи, свежая, соленая, запеченная рыба, куриное мясо, много зелени, масла, кефир, йогурт, не жирный творог, все крупы, сезонные фрукты и ягоды. 

Овощной салат с мясом

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом легкого блюда для обеда или ужина для тех, кто на диете. 

Рецепт легкого блюда
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Ингредиенты:

Основа: красный, бурый или нешлифованный рис (или булгур) – 100-120 г в готовом виде

Дополнительные продукты: 

  • Тунец в собственном соке – 120 г
  • Авокадо – 30 г
  • Спаржевая фасоль – 100 г
  • Томаты – 50 г
  • Болгарский перец – 80 г

Способ приготовления:

1. Отварите рис.

Рис и фасоль для блюда

2. Фасоль на небольшом количестве масла пассеруйте. Когда фасоль станет мягкой, добавьте порезанный тонкой соломкой болгарский перец и специи.

3. За 2 минуты до готовности добавьте томаты.

Помидоры для блюда

4. Выложите блюдо слоями: подушка с рисом, овощи, тунец, авокадо. 

Полезное блюдо для ужина

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