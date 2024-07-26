Что приготовить на ужин из свинины: блюдо за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить на ужин из свинины: блюдо за считанные минуты

Свинина – это сочное и сытное мясо, поэтому оно идеально подходит для ужина. Очень удачной идеей будет сделать сочные рулетики. Для начинки понадобится несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления сочных рулетиков из свинины для ужина опубликована на кулинарной странице smachno.tddg в Instagram. Можно подать с любой крупой и салатом.

Что приготовить на ужин из свинины: блюдо за считанные минуты

Ингредиенты:

  • свинина
  • плавленый сыр
  • зелень
  • помидор
  • яйцо
  • мука
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из свинины: блюдо за считанные минуты

1. Нарезать свинину кусочками толщиной 1,5-2 см.

2. Хорошо отразить.

3. Плавленый сыр размять с зеленью.

Что приготовить на ужин из свинины: блюдо за считанные минуты

4. Смазать отбитое мясо.

5. Свернуть рулет, положив внутрь кусочек помидора.

Что приготовить на ужин из свинины: блюдо за считанные минуты

6. Рулеты обвалять в яйце, муке и панировочных сухарях.

7. Обжарить на сковороде со всех сторон золотистости.

Что приготовить на ужин из свинины: блюдо за считанные минуты

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