Свинина – это сочное и сытное мясо, поэтому оно идеально подходит для ужина. Очень удачной идеей будет сделать сочные рулетики. Для начинки понадобится несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления сочных рулетиков из свинины для ужина опубликована на кулинарной странице smachno.tddg в Instagram. Можно подать с любой крупой и салатом.

Ингредиенты:

свинина

плавленый сыр

зелень

помидор

яйцо

мука

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Нарезать свинину кусочками толщиной 1,5-2 см.

2. Хорошо отразить.

3. Плавленый сыр размять с зеленью.

4. Смазать отбитое мясо.

5. Свернуть рулет, положив внутрь кусочек помидора.

6. Рулеты обвалять в яйце, муке и панировочных сухарях.

7. Обжарить на сковороде со всех сторон золотистости.

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