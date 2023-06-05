Что приготовить на ужин за 100 гривен: получится очень сытно и вкусно
Лето – сезон вкусных молодых овощей, среди которых молодой картофель занимает особое место. Его можно готовить по-разному: запекать, варить, жарить, готовить на мангале. Стоит отметить, что также он является очень бюджетным и полезным продуктом, который сочетается практически со всеми овощами, рыбой и мясом.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом блюда для ужина за 100 гривен – молодой картофель с филе сельди, луком и маслом.
Ингредиенты:
- картофель – 0,5 кг
- филе сельди – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- масло растительное
- зелень любая
Способ приготовления:
1. Картофель отварите до готовности.
2. Почистите сельдь, порежьте на куски.
3. Выложите сельдь в миску, добавьте лук, полейте маслом, перемешайте.
4. Выложите на блюдо картофель, полейте немного маслом, посыпьте измельченной зеленью.
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