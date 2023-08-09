Что приготовить на ужин за 100 грн: тушеные кабачки в соусе для легкого ужина за 15 минут
Кабачки могут быть основой для приготовления рагу, салатов, а также овощных котлет, закусок и пирогов. Еще из них получится вкусная икра и заготовки на зиму.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных тушеных кабачков с овощами и томатным соусом, которые будут отличным блюдом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- кабачки
- морковь
- лук
- микс специй для овощей, копченая паприка, соль
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- томаты черри
- крем-сыр
- вода
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками и обжарьте с двух сторон до золотистости.
2. Нарежьте мелко лук, морковь натрите и обжарьте 5 минут до золотистости, посолите, добавьте специи и перемешайте.
3. Помидоры разрежьте пополам и вместе с кабачками отправьте к зажарке, хорошо перемешайте и добавляем крем-сыр, влейте воду и тушите еще 5 минут.
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