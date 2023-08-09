Кабачки могут быть основой для приготовления рагу, салатов, а также овощных котлет, закусок и пирогов. Еще из них получится вкусная икра и заготовки на зиму.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных тушеных кабачков с овощами и томатным соусом, которые будут отличным блюдом для обеда и ужина.

Ингредиенты:

кабачки

морковь

лук

микс специй для овощей, копченая паприка, соль

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томаты черри

крем-сыр

вода

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками и обжарьте с двух сторон до золотистости.

2. Нарежьте мелко лук, морковь натрите и обжарьте 5 минут до золотистости, посолите, добавьте специи и перемешайте.

3. Помидоры разрежьте пополам и вместе с кабачками отправьте к зажарке, хорошо перемешайте и добавляем крем-сыр, влейте воду и тушите еще 5 минут.

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