Что приготовить на ужин за 100 грн: тушеные кабачки в соусе для легкого ужина за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Как вкусно приготовить кабачки для ужина

Кабачки могут быть основой для приготовления рагу, салатов, а также овощных котлет, закусок и пирогов. Еще из них получится вкусная икра и заготовки на зиму. 

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных тушеных кабачков с овощами и томатным соусом, которые будут отличным блюдом для обеда и ужина. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачки
  • морковь
  • лук
  • микс специй для овощей, копченая паприка, соль
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  • томаты черри
  • крем-сыр
  • вода 

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками и обжарьте с двух сторон до золотистости. 

Жареные кабачки

2. Нарежьте мелко лук, морковь натрите и обжарьте 5 минут до золотистости, посолите, добавьте специи и перемешайте. 

Лук и морковь

3. Помидоры разрежьте пополам и вместе с кабачками отправьте к зажарке, хорошо перемешайте и добавляем крем-сыр, влейте воду и тушите еще 5 минут. 

Готовое блюдо

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