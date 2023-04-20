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Что приготовить на ужин за 15 минут: бюджетный вариант
Филе рыбы и овощи – это идеальный вариант быстрого, полезного и бюджетного ужина, процесс приготовления которого займет у вас всего 15 минут.
Фудблогер Екатерина Муль (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного филе рыбы с овощами.
Ингредиенты:
- филе рыбки
- сливочное масло
- замороженные овощи: брокколи, зеленый горошек, фасоль
- сливки
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. На разогретой сковороде растопить сливочное масло и по желанию добавить веточку розмарина. Выложить филе рыбы и жарить на среднем огне 10 минут.
2. Разогреть кастрюлю, добавить замороженные овощи и залить водой (50 мл). Накрыть крышкой и готовить 5 минут.
3. Добавить к овощам сливки и тертый сыр. Готовить еще 2 минуты.
4. Выложить овощи с рыбой на тарелку и подавать к столу.
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