Филе рыбы и овощи – это идеальный вариант быстрого, полезного и бюджетного ужина, процесс приготовления которого займет у вас всего 15 минут.

Фудблогер Екатерина Муль (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного филе рыбы с овощами.

Ингредиенты:

филе рыбки

сливочное масло

замороженные овощи: брокколи, зеленый горошек, фасоль

сливки

твердый сыр

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Способ приготовления:

1. На разогретой сковороде растопить сливочное масло и по желанию добавить веточку розмарина. Выложить филе рыбы и жарить на среднем огне 10 минут.

2. Разогреть кастрюлю, добавить замороженные овощи и залить водой (50 мл). Накрыть крышкой и готовить 5 минут.

3. Добавить к овощам сливки и тертый сыр. Готовить еще 2 минуты.

4. Выложить овощи с рыбой на тарелку и подавать к столу.

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