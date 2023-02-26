Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей
Всегда приходится ломать голову именно в приготовлении ужина, ведь после рабочего дня не очень хочется проводить много времени на кухне. Но именно этот прием пищи должен быть максимально легким и питательным. Поэтому можно воспользоваться следующей идеей приготовления блюда из мяса и овощей прямо на сковороде.
Идея приготовления ужина из мяса и овощей за 20 минут опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- филе курицы
- красный лучок
- кабачок
- паста резони
- сушеный чеснок
- специи для курицы
- соль
Способ приготовления:
1. Филе нарезаем на полоски и добавляем специи для курицы, солим.
2. На сковороде обжариваем красный лук и добавляем мелко нарезанный кабачок. Жарим 5 минут.
3. Добавляем филе курицы и жарим еще 10-15 минут до готовности.
4. Пасту отвариваем в кипящей, подсоленной воде 6-7 минут.
5. Сливаем воду и добавляем в курицу с овощами.
6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.
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