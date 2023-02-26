Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей

Всегда приходится ломать голову именно в приготовлении ужина, ведь после рабочего дня не очень хочется проводить много времени на кухне. Но именно этот прием пищи должен быть максимально легким и питательным. Поэтому можно воспользоваться следующей идеей приготовления блюда из мяса и овощей прямо на сковороде.

Идея приготовления ужина из мяса и овощей за 20 минут опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей

Ингредиенты:

  • филе курицы
  • красный лучок
  • кабачок
  • паста резони
  • сушеный чеснок
  • специи для курицы
  • соль
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Способ приготовления:

Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей

1. Филе нарезаем на полоски и добавляем специи для курицы, солим.

2. На сковороде обжариваем красный лук и добавляем мелко нарезанный кабачок. Жарим 5 минут.

Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей

3. Добавляем филе курицы и жарим еще 10-15 минут до готовности.

Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей

4. Пасту отвариваем в кипящей, подсоленной воде 6-7 минут.

5. Сливаем воду и добавляем в курицу с овощами.

Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо из мяса и овощей

6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.

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