Всегда приходится ломать голову именно в приготовлении ужина, ведь после рабочего дня не очень хочется проводить много времени на кухне. Но именно этот прием пищи должен быть максимально легким и питательным. Поэтому можно воспользоваться следующей идеей приготовления блюда из мяса и овощей прямо на сковороде.

Идея приготовления ужина из мяса и овощей за 20 минут опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

филе курицы

красный лучок

кабачок

паста резони

сушеный чеснок

специи для курицы

соль

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Способ приготовления:

1. Филе нарезаем на полоски и добавляем специи для курицы, солим.

2. На сковороде обжариваем красный лук и добавляем мелко нарезанный кабачок. Жарим 5 минут.

3. Добавляем филе курицы и жарим еще 10-15 минут до готовности.

4. Пасту отвариваем в кипящей, подсоленной воде 6-7 минут.

5. Сливаем воду и добавляем в курицу с овощами.

6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.

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