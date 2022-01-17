Что приготовить на Второй Сочельник и что запрещено добавлять в голодную кутью: меню на Крещение

Второй Святой вечер – именно так традиционно называют ужин в канун праздника Крещения Господнего, который отмечают 18 января. Так же, как и в Сочельник перед Рождеством, стол накрывают постными блюдами, главными среди которых является кутья и узвар.

По церковному уставу утром и до самого вечера во Второй Святой вечер идет строгий пост. Это значит, что весь день, кроме ужина, и до следующего утра нельзя есть – только пить воду. Поэтому вечер получил еще одно название – Голодная кутья.

Что приготовить на крещенский Сочельник, расскажет редакция FoodOboz.

В общем, ужин должен быть скромным. При этом необязательно, чтобы блюд было именно 12, как в рождественский Святой вечер.

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Главное блюдо на столе – кутья. В отличие от богатой (6 января) и щедрой кутьи (13 января), крещенская должна быть голодной. Ее следует готовить на основе зерновой основы и подсластителя. В блюдо нельзя добавлять орехи, мак и сухофрукты. Правда, на сегодняшний день люди редко соблюдают эту традицию и готовят кутью с разнообразными добавками. Но главное, чтобы без масла, сливок и других продуктов животного происхождения.

После кутьи очередь за узваром. Здесь все остается без изменений – напиток готовят на основе воды, сухофруктов и меда.

Кроме кутьи и узвара, важными атрибутами стола являются вареники с постной начинкой и постные голубцы.

А если хотите дополнить свой ужин первыми блюдами, то приготовьте постный борщ с грибными ушками.

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