Что приготовить на завтрак, чтобы было вкусно и полезно: топ-5 идей
Завтрак – это несомненно самый важный прием пищи. Утром нужно употреблять питательные продукты, в которых достаточно белка, клетчатки и витаминов. К тому же, хочется, чтобы блюдо было еще и вкусным и быстро готовилось.
Редакция FoodOboz собрала для вас пять очень простых завтраков, которые добавят энергию и хорошее настроение на весь день. Здесь варианты блюд из яиц, фруктов и блины.
Запеченная овсянка
Идея приготовления запеченной овсянки опубликована на странице фудблогера Полины с ником pollicooking в TikTok
Ингредиенты:
- овсянка
- какао
- разрыхлитель
- банан
- молоко
- сахар
- яйцо
Способ приготовления:
1. В чашу блендера высыпать овсянку.
2. Добавить какао и разрыхлитель.
3. Положить половинку очищенного банана кусочками.
4. Выбить яйцо.
5. Все измельчить.
6. Вылить в форму.
7. По желанию украсить шоколадом и орешками.
8. Поставить запекаться.
Рыхлый омлет
Кулинар Анна поделилась в Instagram-story секретом пышного омлета, который всегда получится очень вкусным и высоким.
Чтобы омлет был воздушным и пышным, нужно добавить сметану в яичную смесь и готовить блюдо под крышкой.
Ингредиенты для омлета:
- яйца – 2-3 шт.
- сметана – 1-2 ст. л.
- соль – по вкусу
- сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, добавьте сметану, перемешайте.
2. Разогрейте сковороду, растопите масло, вылейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте около 1-2 минут.
3. Подавайте готовый омлет горячим, со свежими овощами и зеленью.
Шакшука
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытной шакшуки из яиц.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- лук репчатый – 1 шт
- помидоры – 2 шт
- болгарский перец – 1 шт
- смесь молотого перца
- соль
- зелень
Способ приготовления:
1. Перец порезать соломкой, помидоры крупными кубиками, лук измельчить. Обжарить овощи до мягкости. В процессе приготовления овощи нужно посолить, добавить щепотку сахара и смесь молотых перцев.
2. После того, как овощи будут готовые, нужно сделать внутри небольшие отверстия с помощью ложки, разбить туда яйца. Посолить и посыпать перцем. Готовить на слабом огне около 5 минут.
3. Готовую шакшуку посыпать зеленью и подавать на стол.
Тонкие блины на завтрак
Идея приготовления блинов на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 стакана молока
- 1 стакан кипятка
- 1,5 стакана муки
- 3 ст. л сахара
- 0,5 ч.л соли
- 3 ст.л растительного масла
Способ приготовления:
1. Яйца взбить.
2. Добавить сахар, соль и стакан молока.
3. Сбить до объединения.
4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.
5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.
6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.
7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.
8. Начинка по желанию.
Смузи
Идеей приготовления вкусного и полезного фруктового смузи поделилась фудблогер Татьяна (grenache_rose) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- киви – 4 шт
- банан – 2 шт
- йогурт –120 мл (можно заменить сок яблочный или апельсиновый).
- мед – 2 ч.л.
- несколько ягод клубники
Способ приготовления:
1. Фрукты хорошо помыть.
2. Почистить от кожуры, которые нужно.
3. Нарезать на кусочки примерно одинакового размера.
4. Все поместить в блендер.
5. Добавить йогурт или сок по выбору.
6. Взбить, чтобы масса была однородной.
7. Разлить готовую полосу в стаканы.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: