Завтрак – это несомненно самый важный прием пищи. Утром нужно употреблять питательные продукты, в которых достаточно белка, клетчатки и витаминов. К тому же, хочется, чтобы блюдо было еще и вкусным и быстро готовилось.

Редакция FoodOboz собрала для вас пять очень простых завтраков, которые добавят энергию и хорошее настроение на весь день. Здесь варианты блюд из яиц, фруктов и блины.

Запеченная овсянка

Идея приготовления запеченной овсянки опубликована на странице фудблогера Полины с ником pollicooking в TikTok

Видео дня

Ингредиенты:

овсянка

какао

разрыхлитель

банан

молоко

сахар

яйцо

Способ приготовления:

1. В чашу блендера высыпать овсянку.

2. Добавить какао и разрыхлитель.

3. Положить половинку очищенного банана кусочками.

4. Выбить яйцо.

5. Все измельчить.

6. Вылить в форму.

7. По желанию украсить шоколадом и орешками.

8. Поставить запекаться.

Рыхлый омлет

Кулинар Анна поделилась в Instagram-story секретом пышного омлета, который всегда получится очень вкусным и высоким.

Чтобы омлет был воздушным и пышным, нужно добавить сметану в яичную смесь и готовить блюдо под крышкой.

Ингредиенты для омлета:

яйца – 2-3 шт.

сметана – 1-2 ст. л.

соль – по вкусу

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте сметану, перемешайте.

2. Разогрейте сковороду, растопите масло, вылейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте около 1-2 минут.

3. Подавайте готовый омлет горячим, со свежими овощами и зеленью.

Шакшука

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытной шакшуки из яиц.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

лук репчатый – 1 шт

помидоры – 2 шт

болгарский перец – 1 шт

смесь молотого перца

соль

зелень

Способ приготовления:

1. Перец порезать соломкой, помидоры крупными кубиками, лук измельчить. Обжарить овощи до мягкости. В процессе приготовления овощи нужно посолить, добавить щепотку сахара и смесь молотых перцев.

2. После того, как овощи будут готовые, нужно сделать внутри небольшие отверстия с помощью ложки, разбить туда яйца. Посолить и посыпать перцем. Готовить на слабом огне около 5 минут.

3. Готовую шакшуку посыпать зеленью и подавать на стол.

Тонкие блины на завтрак

Идея приготовления блинов на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

2 стакана молока

1 стакан кипятка

1,5 стакана муки

3 ст. л сахара

0,5 ч.л соли

3 ст.л растительного масла

Способ приготовления:

1. Яйца взбить.

2. Добавить сахар, соль и стакан молока.

3. Сбить до объединения.

4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.

5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.

6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.

7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.

8. Начинка по желанию.

Смузи

Идеей приготовления вкусного и полезного фруктового смузи поделилась фудблогер Татьяна (grenache_rose) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

киви – 4 шт

банан – 2 шт

йогурт –120 мл (можно заменить сок яблочный или апельсиновый).

мед – 2 ч.л.

несколько ягод клубники

Способ приготовления:

1. Фрукты хорошо помыть.

2. Почистить от кожуры, которые нужно.

3. Нарезать на кусочки примерно одинакового размера.

4. Все поместить в блендер.

5. Добавить йогурт или сок по выбору.

6. Взбить, чтобы масса была однородной.

7. Разлить готовую полосу в стаканы.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: