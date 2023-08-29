Что приготовить на завтрак из вчерашнего хлеба: идея осенних френч-тостов
Вчерашний хлеб и сезонные сливы – идеальный тандем для приготовления вкусного завтрака. Из этих продуктов можно сделать сытные френч-тосты всего за несколько минут. Это блюдо прекрасно разнообразит ваш рацион и добавит по-настоящему осенних красок.
Идея приготовления френч-тостов со сливами на завтрак опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Даже кисловатые сливы будут иметь приятный сладковатый вкус.
Ингредиенты:
- вчерашний белый хлеб
- 1/2 чашки кокосового молока
- 3 ст.л. сиропа агавы
- 50 г нутовой муки
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/4 ч.л. сухого молотого имбиря
- 1/8 ч.л. молотой гвоздики
Ингредиенты для глазированных слив:
- 5-6 слив
- 1 ст.л. красного винного уксуса
- 2 ст.л. тростникового сахара
- 2 ст.л. маргарина или веганского масла
Ингредиенты для подачи:
- густой растительный йогурт
Способ приготовления:
1. Смешиваем молоко с мукой, специями и сиропом.
2. Нарезаем хлеб на толстые полоски.
3. Окунаем в приготовленный кляр, держим в нем хлеб некоторое время, чтобы впитал в себя эту смесь.
4. Поджариваем хлеб на хорошо разогретой сковороде с маслом с обеих сторон.
5. Готовим сливы: выкладываем на сковороду маргарин, половинки или четвертинки слив, посыпаем их сахаром и поливаем красным винным уксусом.
6. Перемешиваем и готовим на медленном огне минут 7-10.
7. Собираем завтрак: смазываем тосты растительным йогуртом, складываем в сэндвичи и сверху – сливы.
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