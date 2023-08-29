Вчерашний хлеб и сезонные сливы – идеальный тандем для приготовления вкусного завтрака. Из этих продуктов можно сделать сытные френч-тосты всего за несколько минут. Это блюдо прекрасно разнообразит ваш рацион и добавит по-настоящему осенних красок.

Идея приготовления френч-тостов со сливами на завтрак опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Даже кисловатые сливы будут иметь приятный сладковатый вкус.

Ингредиенты:

вчерашний белый хлеб

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1/2 чашки кокосового молока

3 ст.л. сиропа агавы

50 г нутовой муки

1/2 ч.л. корицы

1/4 ч.л. сухого молотого имбиря

1/8 ч.л. молотой гвоздики

Ингредиенты для глазированных слив:

5-6 слив

1 ст.л. красного винного уксуса

2 ст.л. тростникового сахара

2 ст.л. маргарина или веганского масла

Ингредиенты для подачи:

густой растительный йогурт

Способ приготовления:

1. Смешиваем молоко с мукой, специями и сиропом.

2. Нарезаем хлеб на толстые полоски.

3. Окунаем в приготовленный кляр, держим в нем хлеб некоторое время, чтобы впитал в себя эту смесь.

4. Поджариваем хлеб на хорошо разогретой сковороде с маслом с обеих сторон.

5. Готовим сливы: выкладываем на сковороду маргарин, половинки или четвертинки слив, посыпаем их сахаром и поливаем красным винным уксусом.

6. Перемешиваем и готовим на медленном огне минут 7-10.

7. Собираем завтрак: смазываем тосты растительным йогуртом, складываем в сэндвичи и сверху – сливы.

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