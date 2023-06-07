Кисломолочный творог и бананы – это идеальное сочетание для питательного завтрака. Но готовить классическую запеканку из этих продуктов достаточно долго. Поэтому можно сделать простые панкейки.

Идея приготовления сытных банановых панкейков с бананом опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Они получаются очень пышными и прекрасно сочетаются с кофе или чаем.

Ингредиенты:

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2 банана

1 яйцо

150 г кисломолочного творога

70 г муки

Способ приготовления:

1. Бананы, яйцо, творог взбить блендером.

2. Добавить муку.

3. Отлично перемешать.

4. Жарить на сухой антипригарной сковороде или слегка смазать маслом ГХИ.

5. Одна столовая ложка массы – это один панкейк.

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