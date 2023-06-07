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Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки
Кисломолочный творог и бананы – это идеальное сочетание для питательного завтрака. Но готовить классическую запеканку из этих продуктов достаточно долго. Поэтому можно сделать простые панкейки.
Идея приготовления сытных банановых панкейков с бананом опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Они получаются очень пышными и прекрасно сочетаются с кофе или чаем.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 1 яйцо
- 150 г кисломолочного творога
- 70 г муки
Способ приготовления:
1. Бананы, яйцо, творог взбить блендером.
2. Добавить муку.
3. Отлично перемешать.
4. Жарить на сухой антипригарной сковороде или слегка смазать маслом ГХИ.
5. Одна столовая ложка массы – это один панкейк.
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