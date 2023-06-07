Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

Кисломолочный творог и бананы – это идеальное сочетание для питательного завтрака. Но готовить классическую запеканку из этих продуктов достаточно долго. Поэтому можно сделать простые панкейки.

Идея приготовления сытных банановых панкейков с бананом опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Они получаются очень пышными и прекрасно сочетаются с кофе или чаем.

Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

Ингредиенты:

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  • 2 банана
  • 1 яйцо
  • 150 г кисломолочного творога
  • 70 г муки

Способ приготовления:

Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

1. Бананы, яйцо, творог взбить блендером.

2. Добавить муку.

Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

3. Отлично перемешать.

Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

4. Жарить на сухой антипригарной сковороде или слегка смазать маслом ГХИ.

Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

5. Одна столовая ложка массы – это один панкейк.

Что приготовить на завтрак с бананами и творогом: проще запеканки

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