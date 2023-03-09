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Что приготовить на завтрак: сытное блюдо из лаваша и яиц
Тонкий лаваш является основой для различных закусок и даже десертов. В него можно завернуть любую начинку или пожарить вместе с яйцами и сыром. Это вкуснейший рецепт на завтрак или перекус.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного завтрака из лаваша и яиц.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт
- молоко – 100 мл
- твердый сыр – 100 г
- лаваш
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Смешать яйца с молоком и специями.
2. Натереть сыр на терке и измельчить зелень. Добавить в яичную массу. Перемешать.
3. Лаваш порезать произвольно и добавить в массу. Перемешать.
4. Получившуюся массу вылить на сковороду и готовить под крышкой с обеих сторон.
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