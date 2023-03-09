Что приготовить на завтрак: сытное блюдо из лаваша и яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить на завтрак: сытное блюдо из лаваша и яиц

Тонкий лаваш является основой для различных закусок и даже десертов. В него можно завернуть любую начинку или пожарить вместе с яйцами и сыром. Это вкуснейший рецепт на завтрак или перекус.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного завтрака из лаваша и яиц.

Рецепт из яиц и лаваша на завтрак

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт
  • молоко – 100 мл
  • твердый сыр – 100 г
  • лаваш
  • специи
  • зелень

Способ приготовления:

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1. Смешать яйца с молоком и специями.

Блюда из яиц и лаваша на завтрак

2. Натереть сыр на терке и измельчить зелень. Добавить в яичную массу. Перемешать.

3. Лаваш порезать произвольно и добавить в массу. Перемешать.

Жареный лаваш с яйцами и сыром

4. Получившуюся массу вылить на сковороду и готовить под крышкой с обеих сторон.

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