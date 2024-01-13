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Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш
Если нужно быстро приготовить завтрак без заморочки – отличным вариантом будет использовать лаваш. В него можно завернуть разную начинку. Она может быть очень простой, но в сочетании с лавашем получается очень сытное блюдо.
Идея приготовления элементарного завтрака из лаваша опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. В начинку даже не обязательно класть мясо.
Ингредиенты:
- лаваш (тортилья) – 2 шт.
- помидоры – 100 г.
- моцарелла – 60 г.
- соль, итальянские травы, базилик – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезать помидоры и моцареллу для начинки.
2. На тортилью выложить подготовленные компоненты.
3. Добавить соль, травы и базилик.
4. Завернуть в плотный конвертик.
5. Обжарить на гриле или сковороде по бокам до золотистости.
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