Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

Если нужно быстро приготовить завтрак без заморочки – отличным вариантом будет использовать лаваш. В него можно завернуть разную начинку. Она может быть очень простой, но в сочетании с лавашем получается очень сытное блюдо.

Идея приготовления элементарного завтрака из лаваша опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. В начинку даже не обязательно класть мясо.

Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш (тортилья) – 2 шт.
  • помидоры – 100 г.
  • моцарелла – 60 г.
  • соль, итальянские травы, базилик – по вкусу.
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Способ приготовления:

Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

1. Нарезать помидоры и моцареллу для начинки.

2. На тортилью выложить подготовленные компоненты.

Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

3. Добавить соль, травы и базилик.

Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

4. Завернуть в плотный конвертик.

Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

5. Обжарить на гриле или сковороде по бокам до золотистости.

Что приготовить на завтрак за 15 минут: понадобится лаваш

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