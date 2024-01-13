Если нужно быстро приготовить завтрак без заморочки – отличным вариантом будет использовать лаваш. В него можно завернуть разную начинку. Она может быть очень простой, но в сочетании с лавашем получается очень сытное блюдо.

Идея приготовления элементарного завтрака из лаваша опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. В начинку даже не обязательно класть мясо.

Ингредиенты:

лаваш (тортилья) – 2 шт.

помидоры – 100 г.

моцарелла – 60 г.

соль, итальянские травы, базилик – по вкусу.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Нарезать помидоры и моцареллу для начинки.

2. На тортилью выложить подготовленные компоненты.

3. Добавить соль, травы и базилик.

4. Завернуть в плотный конвертик.

5. Обжарить на гриле или сковороде по бокам до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: