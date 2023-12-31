Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо
После жирных и сытных блюд на новогоднем столе нужно перезагрузиться. Поэтому замечательной идеей будет приготовить легкий салат из полезных продуктов. В нем точно не должно быть майонеза.
Идея приготовления легкого салата с морепродуктами и овощами без майонеза опубликована на странице фудблогера recepty_przepisy в Instagram. Заправка готовится на основе растительного масла и лимонного сока.
Ингредиенты:
- 1 пачка микса салата
- 100 г мидий
- 100 г помидоров черри
- 50 г сухариков из черного хлеба
- 1/2 красного лука
- 1 огурец
Ингредиенты для соуса:
- 3 ст.л. масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Для соуса соединить выжатый чеснок, растительное масло, лимонный сок и соль.
2. Вымешать и оставить на 15 минут.
3. Помидоры порезать на четыре части, огурец кубиком, а лук – тоненькими полукольцами.
4. В миске соединить микс салата, мидии, огурец, помидоры, лук, сухарики.
5. Влить соус и все тщательно перемешать.
6. Выложить на тарелку, можно украсить еще по желанию.
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