После жирных и сытных блюд на новогоднем столе нужно перезагрузиться. Поэтому замечательной идеей будет приготовить легкий салат из полезных продуктов. В нем точно не должно быть майонеза.

Идея приготовления легкого салата с морепродуктами и овощами без майонеза опубликована на странице фудблогера recepty_przepisy в Instagram. Заправка готовится на основе растительного масла и лимонного сока.

Ингредиенты:

1 пачка микса салата

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100 г мидий

100 г помидоров черри

50 г сухариков из черного хлеба

1/2 красного лука

1 огурец

Ингредиенты для соуса:

3 ст.л. масла

2 зубчика чеснока

1 ст.л. лимонного сока

1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Для соуса соединить выжатый чеснок, растительное масло, лимонный сок и соль.

2. Вымешать и оставить на 15 минут.

3. Помидоры порезать на четыре части, огурец кубиком, а лук – тоненькими полукольцами.

4. В миске соединить микс салата, мидии, огурец, помидоры, лук, сухарики.

5. Влить соус и все тщательно перемешать.

6. Выложить на тарелку, можно украсить еще по желанию.

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