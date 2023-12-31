Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо

После жирных и сытных блюд на новогоднем столе нужно перезагрузиться. Поэтому замечательной идеей будет приготовить легкий салат из полезных продуктов. В нем точно не должно быть майонеза.

Идея приготовления легкого салата с морепродуктами и овощами без майонеза опубликована на странице фудблогера recepty_przepisy в Instagram. Заправка готовится на основе растительного масла и лимонного сока.

Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо

Ингредиенты:

  • 1 пачка микса салата
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  • 100 г мидий
  • 100 г помидоров черри
  • 50 г сухариков из черного хлеба
  • 1/2 красного лука
  • 1 огурец

Ингредиенты для соуса:

  • 3 ст.л. масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо

1. Для соуса соединить выжатый чеснок, растительное масло, лимонный сок и соль.

2. Вымешать и оставить на 15 минут.

Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо

3. Помидоры порезать на четыре части, огурец кубиком, а лук – тоненькими полукольцами.

4. В миске соединить микс салата, мидии, огурец, помидоры, лук, сухарики.

Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо

5. Влить соус и все тщательно перемешать.

6. Выложить на тарелку, можно украсить еще по желанию.

Что приготовить после сытного новогоднего застолья: очень легкое и питательное блюдо

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