У "Оливье" есть вкусная альтернатива: секретом поделилась звездная шеф-повар
Время идет, а что-то все равно остается неизменным: салат, без которого невозможно представить ни одно застолье. Да-да, это оливье. Немного разнообразия еще никому не навредило, поэтому стоит приготовить вкусную альтернативу салата, которая очень близка к оригиналу.
Шеф-повар Ольга Мартыновская на своей странице в Instagram поделилась идеей салата и всеми секретами его приготовления.
Ингредиенты:
Филе перепелки – 4 шт
Перепелиные яйца – 6 шт
Домашний майонез – 2 ст. л.
Каперсы – 1 ст. л.
Нарезанные корнишоны – 1 ст. л.
Картофель отварной в мундире – 1 шт
Чеснок – 3 шт
Зеленый лук
Салат ромэн или айсберг
Тимьян
Способ приготовления:
На сковороде растопить сливочное масло, положить туда целые зубчики чеснока и тимьян. Наверх выложить филе. Посолить, поперчить и обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.
Порезать корнишоны кружочками. Измельчить зеленый лук.
Смешать майонез, лук, каперсы и огурцы.
Полученный соус выложить в тарелку. Сверху положить листья салата.
В центре положить разрезанный пополам картофель. По краям – отваренные перепелиные яйца и филе.
Посыпать специями и украсить измельченным зеленым луком.
Советы от шефа:
Важно не пережарить перепелку – она должна остаться розовой внутри.
Используйте только домашний майонез.
Перепелиные яйца следует варить не более 1 минуты.
Выбирайте крахмалистый тип картофеля и не переварите ее.
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