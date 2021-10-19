У 'Оливье' есть вкусная альтернатива: секретом поделилась звездная шеф-повар

Время идет, а что-то все равно остается неизменным: салат, без которого невозможно представить ни одно застолье. Да-да, это оливье. Немного разнообразия еще никому не навредило, поэтому стоит приготовить вкусную альтернативу салата, которая очень близка к оригиналу.

Шеф-повар Ольга Мартыновская на своей странице в Instagram поделилась идеей салата и всеми секретами его приготовления.

Ингредиенты:

Филе перепелки – 4 шт

Перепелиные яйца – 6 шт

Домашний майонез – 2 ст. л.

Каперсы – 1 ст. л.

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Нарезанные корнишоны – 1 ст. л.

Картофель отварной в мундире – 1 шт

Чеснок – 3 шт

Зеленый лук

Салат ромэн или айсберг

Тимьян

Способ приготовления:

На сковороде растопить сливочное масло, положить туда целые зубчики чеснока и тимьян. Наверх выложить филе. Посолить, поперчить и обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки. Порезать корнишоны кружочками. Измельчить зеленый лук. Смешать майонез, лук, каперсы и огурцы. Полученный соус выложить в тарелку. Сверху положить листья салата. В центре положить разрезанный пополам картофель. По краям – отваренные перепелиные яйца и филе. Посыпать специями и украсить измельченным зеленым луком.

Советы от шефа:

Важно не пережарить перепелку – она должна остаться розовой внутри.

Используйте только домашний майонез.

Перепелиные яйца следует варить не более 1 минуты.

Выбирайте крахмалистый тип картофеля и не переварите ее.

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