У "Оливье" есть вкусная альтернатива: секретом поделилась звездная шеф-повар

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,3 т.
У 'Оливье' есть вкусная альтернатива: секретом поделилась звездная шеф-повар

Время идет, а что-то все равно остается неизменным: салат, без которого невозможно представить ни одно застолье. Да-да, это оливье. Немного разнообразия еще никому не навредило, поэтому стоит приготовить вкусную альтернативу салата, которая очень близка к оригиналу.

Шеф-повар Ольга Мартыновская на своей странице в Instagram поделилась идеей салата и всеми секретами его приготовления.

Альтернатива салата "Оливье"

Ингредиенты:

  • Филе перепелки – 4 шт

  • Перепелиные яйца – 6 шт

  • Домашний майонез – 2 ст. л.

  • Каперсы – 1 ст. л.

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  • Нарезанные корнишоны – 1 ст. л.

  • Картофель отварной в мундире – 1 шт

  • Чеснок – 3 шт

  • Зеленый лук

  • Салат ромэн или айсберг

  • Тимьян

Способ приготовления:

  1. На сковороде растопить сливочное масло, положить туда целые зубчики чеснока и тимьян. Наверх выложить филе. Посолить, поперчить и обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.

  2. Порезать корнишоны кружочками. Измельчить зеленый лук.

  3. Смешать майонез, лук, каперсы и огурцы.

  4. Полученный соус выложить в тарелку. Сверху положить листья салата.

  5. В центре положить разрезанный пополам картофель. По краям – отваренные перепелиные яйца и филе.

  6. Посыпать специями и украсить измельченным зеленым луком.

Советы от шефа:

  • Важно не пережарить перепелку – она должна остаться розовой внутри.

  • Используйте только домашний майонез.

  • Перепелиные яйца следует варить не более 1 минуты.

  • Выбирайте крахмалистый тип картофеля и не переварите ее.

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