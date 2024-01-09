Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,8 т.
Что приготовить из лаваша

Из лаваша можно готовить простые закуски, а также пироги и бюджетные и быстрые десерты. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить и в домашних условиях.

Что приготовить из лаваша

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рваного пирога из лаваша с сыром и зеленью.

Рецепт пирога
Видео дня

Ингредиенты:

  • лаваш – 220 г
  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 250 мл
  • сыр брынза – 250 г
  • сыр сулугуни – 150 г
  • масло – 4 ст. л.
  • зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте измельченную зелень, потертый сыр и порванный на куски лаваш.

Ингредиенты для пирога

2. Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился и выложите в форму, застеленную пергаментом.

Приготовление блюда

3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов 35 минут.

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты