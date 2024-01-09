Видео дня
Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: самый простой рецепт
Из лаваша можно готовить простые закуски, а также пироги и бюджетные и быстрые десерты. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить и в домашних условиях.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рваного пирога из лаваша с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш – 220 г
- яйца – 4 шт.
- молоко – 250 мл
- сыр брынза – 250 г
- сыр сулугуни – 150 г
- масло – 4 ст. л.
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте измельченную зелень, потертый сыр и порванный на куски лаваш.
2. Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился и выложите в форму, застеленную пергаментом.
3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов 35 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: