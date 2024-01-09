Из лаваша можно готовить простые закуски, а также пироги и бюджетные и быстрые десерты. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить и в домашних условиях.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рваного пирога из лаваша с сыром и зеленью.

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Ингредиенты:

лаваш – 220 г

яйца – 4 шт.

молоко – 250 мл

сыр брынза – 250 г

сыр сулугуни – 150 г

масло – 4 ст. л.

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте измельченную зелень, потертый сыр и порванный на куски лаваш.

2. Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился и выложите в форму, застеленную пергаментом.

3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов 35 минут.

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