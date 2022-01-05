Что происходит с вашим телом, когда вы пьете шампанское: топ-4 неожиданных факта

Бокальчик игристого – это хорошее решение, чтобы отпраздновать Новый год, День рождение или даже смену работы. И несомненно, шампанское считается самым популярным напитком для таких случаев. Но знаете ли вы, как действует напиток и что происходит с вашим организмом?

Ножиданные факты о действии шампанского в организме человека опубликовало издание EatThis.

Поддерживает память

И исследование, проведенное учеными еще в 2013 году, это вполне подтверждает. А фенольная кислота, входящая в состав игристого, положительно влияет на работу мозга. При этом, соблюдать меру тоже нужно.

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Улучшает настроение

Пожалуй, вы не раз замечали прилив энергии всего лишь после одного бокальчика шампанского. И когда говорят, что игристое "идет прямо в голову" – это совершенно правда. А исследование показало, что шампанское действует вдвое быстрее красного или белого вина.

Антиоксидантное действие

Красное, белое, розовое шампанское – все эти виды в любом случае производят из винограда, содержащего антиоксиданты. Они в свою очередь поддерживают здоровье сосудов, улучшают кровообращение и препятствуют образованию тромбов.

Помогает не переедать

Итак, игристое – это отличный выбор для тех, кто следит за формой. Напиток включает в себя большое количество газов, а это значит, что после него ощущается большая сытость. При этом важно не пить игристое натощак.

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