Холодное картофельное пюре не очень вкусное как гарнир. Но выбрасывать продукт не стоит. Его можно использовать для приготовления других самостоятельных блюд. К примеру, картофельников.

Идея приготовления картофельщиков из вчерашнего пюре опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Начинка очень сытная и сочная.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

мука – 80 г

яйца – 1 шт.

фарш – 300-350г

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лук – 1 большой

соль

перец

панировочные сухари или мука

Способ приготовления:

1. Картофель посолить и отварить, воду слить и растолочь. Этот пункт пропускайте, если у вас уже есть пюре.

2. Дать остыть.

3. Для начинки лук обжарить и добавить фарш и специи. Довести до готовности.

4. К пюре добавить яйцо и муку, замешать.

5. Сформировать картофельники, смачивая руки холодной водой.

6. Обвалять в муке или панировочных сухарях.

7. Жарить на среднем огне до золотистой корочки.

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