Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

Холодное картофельное пюре не очень вкусное как гарнир. Но выбрасывать продукт не стоит. Его можно использовать для приготовления других самостоятельных блюд. К примеру, картофельников.

Идея приготовления картофельщиков из вчерашнего пюре опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Начинка очень сытная и сочная.

Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • мука – 80 г
  • яйца – 1 шт.
  • фарш – 300-350г
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  • лук – 1 большой
  • соль
  • перец
  • панировочные сухари или мука

Способ приготовления:

Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

1. Картофель посолить и отварить, воду слить и растолочь. Этот пункт пропускайте, если у вас уже есть пюре.

2. Дать остыть.

Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

3. Для начинки лук обжарить и добавить фарш и специи. Довести до готовности.

Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

4. К пюре добавить яйцо и муку, замешать.

Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

5. Сформировать картофельники, смачивая руки холодной водой.

Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

6. Обвалять в муке или панировочных сухарях.

Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку

7. Жарить на среднем огне до золотистой корочки.

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