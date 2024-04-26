Что сделать из остатков холодного картофельного пюре: очень сытное блюдо на скорую руку
Холодное картофельное пюре не очень вкусное как гарнир. Но выбрасывать продукт не стоит. Его можно использовать для приготовления других самостоятельных блюд. К примеру, картофельников.
Идея приготовления картофельщиков из вчерашнего пюре опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Начинка очень сытная и сочная.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- мука – 80 г
- яйца – 1 шт.
- фарш – 300-350г
- лук – 1 большой
- соль
- перец
- панировочные сухари или мука
Способ приготовления:
1. Картофель посолить и отварить, воду слить и растолочь. Этот пункт пропускайте, если у вас уже есть пюре.
2. Дать остыть.
3. Для начинки лук обжарить и добавить фарш и специи. Довести до готовности.
4. К пюре добавить яйцо и муку, замешать.
5. Сформировать картофельники, смачивая руки холодной водой.
6. Обвалять в муке или панировочных сухарях.
7. Жарить на среднем огне до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: