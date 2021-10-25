Что сделать с авокадо, чтобы оно долго оставалось свежим: полезный лайфхак
Найти действительно спелое авокадо в магазине довольно непросто. А если оно мягкое – большая вероятность того, что внутри плод почерневший. Поэтому для того, чтобы попробовать качественный продукт, покупать его нужно еще жестковатым, а затем выполнить несколько нехитрых манипуляций.
Лайфхаком поделилась медийный диетолог Мирослава Ульянина на своей странице в Facebook.
Если купить в магазине твердое авокадо, с ним можно сделать одну из этих действий на выбор:
Завернуть в фольгу и положить в темное нехолодное место.
Поместить в бумажный крафтовой пакет и завернуть так, чтобы не поступал воздух, и тоже отправить в темное нетеплое место.
Положить вместе с яблоками или бананами и выполнить 2 пункт. .
Чаще всего из такого плода готовят гуакамоле. Фудблогер lera_foodhunter на примере показывает, что блюдо можно сделать всего за 5 минут. Опубликовано на странице в Instagram.
Гуакамоле из авокадо за 5 минут.
Ингредиенты
Авокадо – 2 шт
Томаты без кожицы – 0,5 шт
Сок 1/2 лимона или лайма
Перец чили, кинза, соль – по вкусу
Ингредиенты нужно просто измельчить и смешать
Как легко и быстро снять кожицу с помидора:
Сделать надрез крестиком сверху.
Опустить на 1 минуту в кипяток.
Затем в холодную воду.
Авокадо-тост с фетой, помидорами и зеленью. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
ржаной хлеб
половина авокадо
лимонный сок
оливковое масло
фета
томат
морская соль, перец по вкусу
зелень
Способ приготовления:
Авокадо сбрызнуть соком лимона, размять вилкой в кашу, добавить немного оливкового масла и специи по вкусу, размять ложкой.
Хлеб поджарить на сухой сковороде с двух сторон.
Выложить смесь из авокадо на хлеб, сверху порвать руками фету, черри порезать на четвертинки, посыпать морской солью и украсить тост зеленью.
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