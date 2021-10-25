Что сделать с авокадо, чтобы оно долго оставалось свежим: полезный лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,2 т.
Что сделать с авокадо, чтобы оно долго оставалось свежим: полезный лайфхак

Найти действительно спелое авокадо в магазине довольно непросто. А если оно мягкое – большая вероятность того, что внутри плод почерневший. Поэтому для того, чтобы попробовать качественный продукт, покупать его нужно еще жестковатым, а затем выполнить несколько нехитрых манипуляций.

Лайфхаком поделилась медийный диетолог Мирослава Ульянина на своей странице в Facebook.

Если купить в магазине твердое авокадо, с ним можно сделать одну из этих действий на выбор:

  1. Завернуть в фольгу и положить в темное нехолодное место.

  2. Поместить в бумажный крафтовой пакет и завернуть так, чтобы не поступал воздух, и тоже отправить в темное нетеплое место.

  3. Положить вместе с яблоками или бананами и выполнить 2 пункт. .

Чаще всего из такого плода готовят гуакамоле. Фудблогер lera_foodhunter на примере показывает, что блюдо можно сделать всего за 5 минут. Опубликовано на странице в Instagram.

приготовление гуакамоле
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Гуакамоле из авокадо за 5 минут.

Ингредиенты

  • Авокадо – 2 шт

  • Томаты без кожицы – 0,5 шт

  • Сок 1/2 лимона или лайма

  • Перец чили, кинза, соль – по вкусу

Ингредиенты нужно просто измельчить и смешать

Как легко и быстро снять кожицу с помидора:

  1. Сделать надрез крестиком сверху.

  2. Опустить на 1 минуту в кипяток.

  3. Затем в холодную воду.

Полезные авокадо-тосты

Авокадо-тост с фетой, помидорами и зеленью. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • ржаной хлеб

  • половина авокадо

  • лимонный сок

  • оливковое масло

  • фета

  • томат

  • морская соль, перец по вкусу

  • зелень

Способ приготовления:

  1. Авокадо сбрызнуть соком лимона, размять вилкой в кашу, добавить немного оливкового масла и специи по вкусу, размять ложкой.

  2. Хлеб поджарить на сухой сковороде с двух сторон.

  3. Выложить смесь из авокадо на хлеб, сверху порвать руками фету, черри порезать на четвертинки, посыпать морской солью и украсить тост зеленью.

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