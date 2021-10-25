Что сделать с авокадо, чтобы оно долго оставалось свежим: полезный лайфхак

Найти действительно спелое авокадо в магазине довольно непросто. А если оно мягкое – большая вероятность того, что внутри плод почерневший. Поэтому для того, чтобы попробовать качественный продукт, покупать его нужно еще жестковатым, а затем выполнить несколько нехитрых манипуляций.

Лайфхаком поделилась медийный диетолог Мирослава Ульянина на своей странице в Facebook.

Если купить в магазине твердое авокадо, с ним можно сделать одну из этих действий на выбор:

Завернуть в фольгу и положить в темное нехолодное место. Поместить в бумажный крафтовой пакет и завернуть так, чтобы не поступал воздух, и тоже отправить в темное нетеплое место. Положить вместе с яблоками или бананами и выполнить 2 пункт. .

Чаще всего из такого плода готовят гуакамоле. Фудблогер lera_foodhunter на примере показывает, что блюдо можно сделать всего за 5 минут. Опубликовано на странице в Instagram.

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Гуакамоле из авокадо за 5 минут.

Ингредиенты

Авокадо – 2 шт

Томаты без кожицы – 0,5 шт

Сок 1/2 лимона или лайма

Перец чили, кинза, соль – по вкусу

Ингредиенты нужно просто измельчить и смешать

Как легко и быстро снять кожицу с помидора:

Сделать надрез крестиком сверху. Опустить на 1 минуту в кипяток. Затем в холодную воду.

Авокадо-тост с фетой, помидорами и зеленью. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

ржаной хлеб

половина авокадо

лимонный сок

оливковое масло

фета

томат

морская соль, перец по вкусу

зелень

Способ приготовления:

Авокадо сбрызнуть соком лимона, размять вилкой в кашу, добавить немного оливкового масла и специи по вкусу, размять ложкой. Хлеб поджарить на сухой сковороде с двух сторон. Выложить смесь из авокадо на хлеб, сверху порвать руками фету, черри порезать на четвертинки, посыпать морской солью и украсить тост зеленью.

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