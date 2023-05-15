Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

Суп с фрикадельками – одно из самых простых первых блюд. Все потому, что мясные шарики достаточно быстро отвариваются и не нужно собирать с бульона пену. Но очень часто фрикадельки разваливаются под влиянием высокой температуры. Эту проблему очень просто решить жаркой.

Идея приготовления супа с жареными фрикадельками опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Мясо схватывается и покрывается корочкой – в таком виде оно точно не распадется.

Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

Ингредиенты:

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  • 5-6 шт картофелин
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • фарш 500 граммов
  • 150 мл сливок (можно и сметану)
  • 1 яйцо
  • зелень
  • соль, перец, вегета, лавровые листья

Способ приготовления:

Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

1. Моем, чистим и нарезаем все овощи. Картофель – средним кубиком, морковь – натираем, пол луковицы – мелким кубиком.

3. Кладем вариться.

Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

4. Подсаливаем воду и добавляем лавровые листья и полулуковицы.

5. Тем временем в фарш добавляем поджаренную половину порезанного лука, специи и яйцо, хорошо вымешиваем.

Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

6. Разогреваем сковороду, наливаем масло, формируем шарики из фарша и обжариваем, чтобы образовалась корочка.

Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

7. Перекладываем фрикадельки в картофель, добавляем натертую морковь, регулируем вкус и варим до полной готовности фрикаделек.

Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

8. В конце добавляем сливки (предварительно подогреть, чтобы не обратились) и мелко порезанную зелень.

Что сделать с фрикадельками на суп, чтобы они не распадались: простой секрет

9. Доводим до кипения.

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