Что сделать с картошкой, чтобы она не пригорала и была золотистой: простые лайфхаки
Жареный картофель считается одним из самых простых блюд, но у многих людей с ним возникают проблемы. Овощи могут гореть, прилипать к сковороде, разваливаться. Поэтому редакция FoodOboz расскажет несколько секретов, которые помогут пожарить аппетитный картофель с корочкой.
Как правильно жарить картофель с корочкой:
1. Картошку нужно хорошо помыть и почистить.
2. Кусочки должны быть одинаковыми. После нарезки картофель нужно промыть в холодной воде, чтобы очистить его от остатков крахмала.
3. Особенно важно просушить влажные кусочки бумажным полотенцем. Если оставить их мокрыми – масло будет шипеть, и хрустящей корочки не будет.
4. Жарить картофель нужно на сковороде с толстым дном.
5. Масло нужно очень хорошо разогреть. В него ровным слоем закинуть картошку.
6. Для корочки нужно жарить картофель без крышки на большом огне. Долго жарить не нужно – всего несколько минут.
7. Затем нужно перевернуть картофель 4-5 раз, чтобы овощ не пригорел.
8. Будет очень вкусно, если добавлять в картофель лук. Его нужно нарезать и добавлять за 4-5 минут до готовности картофеля.
9. На этом этапе можно добавить чеснок, излюбленные приправы, зелень.
10. Оптимальное время жарки картофеля – 20-30 минут. Но следует обращать внимание на мощность плиты и сорта картофеля.
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