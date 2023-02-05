Жареный картофель считается одним из самых простых блюд, но у многих людей с ним возникают проблемы. Овощи могут гореть, прилипать к сковороде, разваливаться. Поэтому редакция FoodOboz расскажет несколько секретов, которые помогут пожарить аппетитный картофель с корочкой.

Как правильно жарить картофель с корочкой:

1. Картошку нужно хорошо помыть и почистить.

2. Кусочки должны быть одинаковыми. После нарезки картофель нужно промыть в холодной воде, чтобы очистить его от остатков крахмала.

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3. Особенно важно просушить влажные кусочки бумажным полотенцем. Если оставить их мокрыми – масло будет шипеть, и хрустящей корочки не будет.

4. Жарить картофель нужно на сковороде с толстым дном.

5. Масло нужно очень хорошо разогреть. В него ровным слоем закинуть картошку.

6. Для корочки нужно жарить картофель без крышки на большом огне. Долго жарить не нужно – всего несколько минут.

7. Затем нужно перевернуть картофель 4-5 раз, чтобы овощ не пригорел.

8. Будет очень вкусно, если добавлять в картофель лук. Его нужно нарезать и добавлять за 4-5 минут до готовности картофеля.

9. На этом этапе можно добавить чеснок, излюбленные приправы, зелень.

10. Оптимальное время жарки картофеля – 20-30 минут. Но следует обращать внимание на мощность плиты и сорта картофеля.

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