Что сделать с кефиром, который залежался в холодильнике: отличная идея

Что обычно делают из кефира, который уже немного не первой свежести? Жарят панкейки, оладьи или пекут рогалики. В крайнем случае – выливают. А что, если приготовить домашний творог, который можно и в десертах использовать, и просто съесть с медом и орехами?

Фудблогер Оксана Миронюк рассказала, как сделать домашний творог из кефира. Опубликовано в Instagram.

Для того чтобы приготовить творог, нужно:

Вода – 1 л

Кефир – 1 л

Способ приготовления:

1. Важно использовать пропорции 1:1. Залить кефир кипятком.

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2. Дать постоять до тех пор пока не отошла сыворотка (это может занять от 1 часа до 1 суток).

3. Процедить через марлю.

Мафины на кефире по рецепту vika_tasty, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 3 шт

Сахар – 100 г

Кефир – 150 мл

Мука – 1,5 ст.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Шоколадные капли – 50 г

Соль

Ванилин

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Масло взбить с сахаром.

3. Добавить яйца и кефир.

4. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Постепенно добавить в жидкие ингредиенты.

5. В самом конце добавить шоколадные капли.

6. Разложить в формочки. Выпекать 25 минут.

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