Что сделать с кефиром, который залежался в холодильнике: отличная идея
Что обычно делают из кефира, который уже немного не первой свежести? Жарят панкейки, оладьи или пекут рогалики. В крайнем случае – выливают. А что, если приготовить домашний творог, который можно и в десертах использовать, и просто съесть с медом и орехами?
Фудблогер Оксана Миронюк рассказала, как сделать домашний творог из кефира. Опубликовано в Instagram.
Для того чтобы приготовить творог, нужно:
Вода – 1 л
Кефир – 1 л
Способ приготовления:
1. Важно использовать пропорции 1:1. Залить кефир кипятком.
2. Дать постоять до тех пор пока не отошла сыворотка (это может занять от 1 часа до 1 суток).
3. Процедить через марлю.
Мафины на кефире по рецепту vika_tasty, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Сливочное масло – 150 г
Яйца – 3 шт
Сахар – 100 г
Кефир – 150 мл
Мука – 1,5 ст.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Шоколадные капли – 50 г
Соль
Ванилин
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Масло взбить с сахаром.
3. Добавить яйца и кефир.
4. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Постепенно добавить в жидкие ингредиенты.
5. В самом конце добавить шоколадные капли.
6. Разложить в формочки. Выпекать 25 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :