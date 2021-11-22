Как приготовить сочное куриное филе: необычное решение

Куриное мясо считается очень диетическим, потому что оно совсем нежирное. Поэтому часто блюда из такого продукта получаются сухими, особенно филе. Но если готовить по специальной технологии, они получатся очень вкусными и сочными.

Простой идеей приготовления идеального филе поделилась vkusna_pp. Опубликовано на странице Instagram. Секрет сочности такого мяса заключается в том, что оно готовится в лодочках из пергаментной бумаги. Таким образом, выделяется много сока.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

помидор – 1 шт

кусочек сыра

любимые специи

горчица в зернах

сухая зелень

кунжут

Способ приготовления:

1. Помидор сначала разрезать пополам, а затем пластинками.

2. Сыр тоже нарезать пластинками.

3. В филе сделать надрезы в виде гармошки, смешать специи и горчицу. Вместо соли можно добавить соевый соус, натереть филе.

4. В разрезы выложить творог и помидор.

5. Положить филе на пекарскую бумагу и свернуть по краям в виде лодочки

6. Филе посыпать сухой зеленью и кунжутом.

7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Также, сочности куриному мясу добавляют особые соусы. Идеи от nata.fitdom. Опубликовано на странице Instagram.

Соус медово-горчичный

Ингредиенты:

мед – 1 ст.л

горчица дижонская – 1ст.л

масло виноградное или оливковое – 30 г

специи к курице

соль гималайская

Горчичный соус

Ингредиенты:

горчица казацкая – 1 ст.л

горчица дижонская – 1 ст.л

сметана 10% – 100 г

масло оливковое – 30 г

соевый соус – 20 г

соль

Соус сливочный с чесноком

сметана – 100 г

чеснок – 3 зубчика (раздавить)

соль

специи к курице

хмели-сунели

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