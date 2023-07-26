У многих есть привычка есть перед сном, но, по мнению диетологов, ужин должен быть не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Но, если же вы очень хотите есть пред сном, есть перечень продуктов, которые смело можно есть без ущерба для здоровья.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 5 продуктов, которые по мнению диетологов, можно есть на ночь.

1. Твердый сыр с низким содержанием жира

Качественный твердый сыр очень полезный, так как в нем есть витамины A, B1, B2, B12, C, D, E, PP а также кальций и фосфор. Еще важно, что он очень хорошо усваивается и даже несколько ломтиков станут полезным ужином перед сном.

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2. Кефир

Кефир может не только утолить голод перед сном, но еще и принесет пользу вашему желудку, так как в нем есть полезный кальций, калий, витамины, аминокислоты. Но, стоит помнить, что также он обладает мочегонным эффектом, помогает избавиться от отеков, поэтому не стоит пить на ночь больше, чем 1 стакан.

3. Куриная или индюшачья грудинка

Это очень полезное диетическое мясо, содержащее чистый белок и без лишнего жира. Грудинку можно запекать, варить и жарить. Она идеально сочетается с тушеными и свежими овощами и зеленью.

4. Рыба

Рыба богата полезными микроэлементами, фосфором и имеет легкий белок, который хорошо переваривается, поэтому она является идеальным продуктом для ужина, но стоит выбрать нежирные сорта. Лучшим дополнением к рыбе будут свежие овощи, зелень.

5. Орехи

На ночь, по мнению специалистов, можно съесть не больше 40 г любых орехов, не больше, так как они слишком калорийны.

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