Модные тенденции в кулинарном мире

В связи с пандемией в начале 2020 году мир гастрономии, а точнее ресторанный бизнес, столкнулся с главной проблемой: как выжить? О каком-то минимальном развитии хватит и говорить. Ситуация на сегодня не слишком улучшилась, ведь карантинные нормы и ограничения продолжают диктовать свои правила. Поэтому, приоритетным трендом является полная клиентоориентированность и удовлетворения потребностей не только клиента, но и заказчика.

Редакция FoodOboz советует не отставать от трендов и расскажет об основных модных тенденциях в кулинарном мире.

Здоровое питание

И опять же, уделять больше внимания своему здоровью и поддерживать себя в форме людей натолкнула пандемия. А точнее то, что долгое время люди находились дома и не имели возможности посещать спортзалы. Лишние килограммы никому не нужны, поэтому в моде сейчас следующее: выбор фермерских продуктов и полуфабрикатов, сокращение доли употребления животной пищи, ставка на растительное питание, покупка хлебобулочных изделий из цельнозерновой, ржаной, кукурузной или рисовой муки.

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Больше кофе, пожалуйста

Вечная классика – американо и эспрессо, конечно, остается в моде. Но при этом кофе начинают готовить в самых смелых коллаборациях: капуоранж, кофейный йогурт, дальго-кофе и это не весь список. К тому же, начинает набирать обороты кофе на растительном молоке.

Интернациональная кухня

Так как путешествия временно поставили на "Стоп", гастрономический мир ввел новый тренд – ориентация на аутентичные блюда популярных кухонь мира.

Монокухня

Такой формат предусматривает приготовление только одного или нескольких блюд, но в разных вариациях. Например, в кафе могут подавать различные версии борща, пельменей, блинов или бургеров. Поэтому, монопродуктовые рестораны остаются в плюсе.

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