Яблочный Спас или Преображение Господне в Украине традиционно празднуют 19 августа. В этом году праздник выпадает на субботу.

Редакция FoodOboz расскажет вам об истории праздника, что можно освящать в церкви в этот день, а какие продукты находятся под запретом.

История Яблочного Спаса

Преображение Господне – это день, когда Иисус Христос явил миру Свое божественное величие.

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Согласно Евангелию, Спаситель и его три ученика – Иаков, Иоанн и Петр – поднялись на гору Фавор и стали молиться. Во время молитвы Сын Божий превратился: Он предстал перед апостолами в божественном свете, озарившем Его лицо и одежду. Таким образом, Иисус показал, что он имеет человеческое и божественное начало.

Преображение Господне выпадает на период сбора урожая яблок. Поэтому праздник получил другое название – Яблочный Спас. По народным приметам, именно этот день считается переходным от лета к осени: природа начинает меняться, ночи становятся холоднее, а дни – меньшими. Издавна считалось, что в Яблочный Спас следует собрать урожай, а оставшийся после праздника не принесет пользы здоровью.

Какие продукты освящают в церкви

Итак, главное, что нужно сделать в этот праздник – сходить в церковь. Традиционно люди идут не с пустыми руками, а несут с собой корзины с продуктами.

Основными продуктами, которые должны быть в праздничной корзине, кроме яблок есть груши, виноград, сливы и персики.

Из овощей принято нести в храм морковь и помидоры.

Кроме того, в корзину советуют поставить баночку меда и положить колосья пшеницы или ржи – считалось, что таким образом человек прославляет разнообразное богатство природы.

Какие продукты под запретом?

Следовательно, запрет на освящение распространяется на:

Алкоголь.

Мясные продукты.

Молочные продукты.

Яйца.

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