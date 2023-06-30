Что такое "Аджапсандали" и из чего приготовить вкусное блюдо: делимся простым рецептом
Аджапсандали – блюдо кавказской кухни, основа которого – баклажаны, помидоры и сладкий перец. Обязательно с кинзой и базиликом. Подают блюдо и холодным, и горячим. Можно делать без мяса, вегетарианский вариант.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда "Аджапсандали", основа которого – мясо, овощи и зелень.
Ингредиенты:
- говядина – 500 г
- баклажаны – 3 шт.
- помидоры – 3 шт.
- лук – 1-2 шт.
- морковь – 2-3 шт.
- сладкий перец – 3 шт.
- томатная паста – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- чеснок – 3-4 зуб.
- базилик – пучок
- кинза – пучок
- хмели-сунели – 2 ч. л.
- сухая аджика – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте небольшими кусочками (не мыть, не солить).
2. Разогрейте масло, выложите мясо и обжарьте быстро на сильном огне до румяной корочки.
3. Переложите в кастрюлю. Посолите, поперчите, добавьте немного воды и тушите до готовности.
4. Крупно нарежьте овощи: баклажаны – дольками, перец и лук – полукольцами, морковь – кружочками, помидоры – дольками. По очереди обжарьте и выложите в миску баклажаны и перец.
5. Затем обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, обжарьте до мягкости моркови. Добавьте помидоры, томатную пасту, соль и сахар. Тушите 10-15 минут.
6. Соберите блюдо: к мясу добавьте обжаренные и тушеные овощи и тушите на медленном огне до готовности всех овощей, около 15 минут. Воду не добавляйте. Затем добавьте специи, чеснок, базилик, кинзу и тушите 5 минут.
Подавайте блюдо со вкусным хрустящим хлебом или лавашем!
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