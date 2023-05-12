Что такое баба-шарпанина и как ее приготовить

Баба-шарпанина – это незаслуженно забытое блюдо украинской кухни, которому уже более двух веков. Его название упоминается даже на страницах поэмы Котляревского "Энеида" как одно из лучших лакомств на столе царя Латина.

Блюдо являет собой запеканку из рыбы, за основу которой традиционно брали тарань или чабака. Для праздничных застолий использовали судак. Редакция FoodOboz поделится с вами простым рецептом забытого блюда из рыбы – баба-шарпанина.

Видео дня

Ингредиенты:

рыба – 1 кг

мука – 1 ст

масло для жарки – 2,5 ст. л.

рыбный бульон – 1\2 ст.

лук – 2 шт

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала очистить и помыть рыбу. Положить в кастрюлю, залить водой, добавить соль и поставить на огонь. Варить 30 минут с момента закипания.

2. Когда рыба сварится, достать ее из бульона, охладить, отделить от костей и порвать руками на куски.

3. Лук измельчить и обжарить до золотистости.

4. В рыбный бульон добавить муку и перемешать до состояние теста. Консистенция должна напоминать жидкую кашу.

5. К тесту добавить жареный лук и снова перемешать.

6. На дно смазанной растительным маслом форму выложить рыбу, залить тестом, поперчить. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить старинный яблочный десерт гаммула.