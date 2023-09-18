Бандуряники из картофеля: рецепт старинного украинского блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Бандуряники из картофеля: рецепт старинного украинского блюда

Бандуряники – это старинное блюдо из картофеля. В его основе – классические жареные деруны, сливочно-грибной соус и тертый сыр. Все необходимые составляющие запекаются в духовке и таким образом выходит запеканка.

Фудблогер Ирина с ником ir.uschp на своей странице в Instagram поделилась рецептом бандуряников.

Что такое бандуряники и как их приготовить

Ингредиенты:

  • картофель – 400 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок  сушеный – 1 ч. л./1 шт
  • сметана – 1 ст. л.
  • мука – 1-2 ст. л.
  • яйцо – 1 шт
  • лисички/шампиньоны – 150-200 г
  • моцарелла
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно натереть картофель, лук и чеснок на терке. Смешать овощи между собой.

2. К полученной массе добавить 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны и 2-3 ст. л. муки.

Деруны из молодого картофеля в духовке

3. Из полученной массы пожарить драники.

4. Для приготовления соуса нужно на растопленном сливочном масле обжарить порезанный лук до прозрачности.

5. Добавить грибы, соль и перец. Добавить муку и быстро перемешать соус.

Грибы в сметане

6. Смешать воду со сметаной\сливками и налить к соуск, варить 4-5 минут.

7. На дно формы для запекания выложить немного соуса, сверху слой дерунов и натертый творог. Выкладывать таким образом, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть сыр.

Бандуряники из картофеля в духовке

8. Запекать все при температуре 190 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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