Что такое бандуряники и как их приготовить

Бандуряники – это старинное блюдо из картофеля. В его основе – классические жареные деруны, сливочно-грибной соус и тертый сыр. Все необходимые составляющие запекаются в духовке и таким образом выходит запеканка.

Фудблогер Ирина с ником ir.uschp на своей странице в Instagram поделилась рецептом бандуряников.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

лук – 1 шт

чеснок сушеный – 1 ч. л./1 шт

сметана – 1 ст. л.

мука – 1-2 ст. л.

яйцо – 1 шт

лисички/шампиньоны – 150-200 г

моцарелла

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно натереть картофель, лук и чеснок на терке. Смешать овощи между собой.

2. К полученной массе добавить 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны и 2-3 ст. л. муки.

3. Из полученной массы пожарить драники.

4. Для приготовления соуса нужно на растопленном сливочном масле обжарить порезанный лук до прозрачности.

5. Добавить грибы, соль и перец. Добавить муку и быстро перемешать соус.

6. Смешать воду со сметаной\сливками и налить к соуск, варить 4-5 минут.

7. На дно формы для запекания выложить немного соуса, сверху слой дерунов и натертый творог. Выкладывать таким образом, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть сыр.

8. Запекать все при температуре 190 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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