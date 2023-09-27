Что такое брамбораки и из чего приготовить сытное блюдо с пивом: делимся историей и рецептом

Брамбораки – традиционная закуска большинства славянских народов, а также венгров. Ранее в Чехии это блюдо называлось цмундой. Брамбораки готовятся из натертого картофеля с луком, жареным беконом или салом, мукой, яйцами, чесноком и специями. Еще кулинары добавляют пиво или молоко в основу.

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусного блюда – брамбораки, которые готовятся элементарно на сковороде.

Ингредиенты:

мука – 80 г

яйца – 1 шт.

картофель – 80 г

пиво

масло для жарки

бекон или копченое сало

соль

черный перец

Видео дня

Соус:

чеснок – 2-3 зуб.

сметана

зелень

Способ приготовлния:

1. Бекон порежьте мелким кубиком, обжарьте до золотистости.

2. Картофель и лук натрите, отдавите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, жареный бекон, пиво, муку, специи, перемешайте.

3. Пожарьте с двух сторон до золотистости по 2 минуты.

Подавайте с соусом из сметаны, зелени, чеснока.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: