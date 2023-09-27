Что такое брамбораки и из чего приготовить сытное блюдо с пивом: делимся историей и рецептом
Брамбораки – традиционная закуска большинства славянских народов, а также венгров. Ранее в Чехии это блюдо называлось цмундой. Брамбораки готовятся из натертого картофеля с луком, жареным беконом или салом, мукой, яйцами, чесноком и специями. Еще кулинары добавляют пиво или молоко в основу.
Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусного блюда – брамбораки, которые готовятся элементарно на сковороде.
Ингредиенты:
- мука – 80 г
- яйца – 1 шт.
- картофель – 80 г
- пиво
- масло для жарки
- бекон или копченое сало
- соль
- черный перец
Соус:
- чеснок – 2-3 зуб.
- сметана
- зелень
Способ приготовлния:
1. Бекон порежьте мелким кубиком, обжарьте до золотистости.
2. Картофель и лук натрите, отдавите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, жареный бекон, пиво, муку, специи, перемешайте.
3. Пожарьте с двух сторон до золотистости по 2 минуты.
Подавайте с соусом из сметаны, зелени, чеснока.
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