Что такое брамбораки и из чего приготовить сытное блюдо с пивом: делимся историей и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Брамбораки – традиционная закуска большинства славянских народов, а также венгров. Ранее в Чехии это блюдо называлось цмундой. Брамбораки готовятся из натертого картофеля с луком, жареным беконом или салом, мукой, яйцами, чесноком и специями. Еще кулинары добавляют пиво или молоко в основу.

Как приготовить золотистые брамбораки

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусного блюда – брамбораки, которые готовятся элементарно на сковороде.

Ингредиенты:

  • мука – 80 г
  • яйца – 1 шт.
  • картофель – 80 г
  • пиво
  • масло для жарки
  • бекон или копченое сало
  • соль
  • черный перец
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Соус:

  • чеснок – 2-3 зуб.
  • сметана
  • зелень

Способ приготовлния:

1. Бекон порежьте мелким кубиком, обжарьте до золотистости.

Картофель и лук для блюда

2. Картофель и лук натрите, отдавите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, жареный бекон, пиво, муку, специи, перемешайте.

Приготовление основы для блюда

3. Пожарьте с двух сторон до золотистости по 2 минуты.

Сколько жарить деруны

Подавайте с соусом из сметаны, зелени, чеснока.

Готовое блюдо с соусом

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