Курица – продукт, который может быть основой для приготовления супов, бульонов, а такж из филе например, получаются очень сочные котлеты и отбивные. Еще мясо можно добавлять в пироги, делать салаты. Одним из очень вкусных блюд западно-грузинской кухни является "Чкмерули" – жаренная курица в молочно-чесночном соусе.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом блюда из курицы, со специями, сметаной и чесноком, которое называется "Чкмерули".

Видео дня

Ингредиенты:

курица или какие-то ее части – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 150-200 г

мука – 1 ст. л.

хмели-сунели, сухая аджика, чснок – по 1 ч. л.

кинза, петрушка

свежий чеснок – 1-2 зуб.

Способ приготовления:

1. Курицу порежьте и обжарьте с двух сторон. Отложите.

2. В этой же сковороде обжарьте крупно порезанный лук. Добавьте муку. Оно загустит соус и не даст обратиться сметане. Добавьте сметану и влейте немного кипятка.

3. Добавьте специи и чеснок. Возвращайте курицу в этот соус, добавьте зелень, и готовьте под крышкой до готовности.

При подаче посыпьте зеленью и свежим луком!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: