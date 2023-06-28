Что такое "Чкмерули" и как правильно приготовить вкусное блюдо: делимся рецептом
Курица – продукт, который может быть основой для приготовления супов, бульонов, а такж из филе например, получаются очень сочные котлеты и отбивные. Еще мясо можно добавлять в пироги, делать салаты. Одним из очень вкусных блюд западно-грузинской кухни является "Чкмерули" – жаренная курица в молочно-чесночном соусе.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом блюда из курицы, со специями, сметаной и чесноком, которое называется "Чкмерули".
Ингредиенты:
- курица или какие-то ее части – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сметана – 150-200 г
- мука – 1 ст. л.
- хмели-сунели, сухая аджика, чснок – по 1 ч. л.
- кинза, петрушка
- свежий чеснок – 1-2 зуб.
Способ приготовления:
1. Курицу порежьте и обжарьте с двух сторон. Отложите.
2. В этой же сковороде обжарьте крупно порезанный лук. Добавьте муку. Оно загустит соус и не даст обратиться сметане. Добавьте сметану и влейте немного кипятка.
3. Добавьте специи и чеснок. Возвращайте курицу в этот соус, добавьте зелень, и готовьте под крышкой до готовности.
При подаче посыпьте зеленью и свежим луком!
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