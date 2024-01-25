Что такое чурос и как их правильно готовить: блюдо с испанским происхождением
Чурос – традиционный испанский десерт в карамеле. Тесто нужно выжать в большое количестве масла, а затем посыпать пудрой и погрузить в соус. Изделия получаются очень сочными и хрустящими.
Идея приготовления испанского жареного десерта чурос опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. К чаю таковой десерт подходит безупречно.
Ингредиенты для теста:
- 125 мл молока
- 125 мл воды
- 100 г сливочного масла
- 10 г сахара
- щепотка соли
- 150 г муки
- 4-5 яиц
- подсолнечное масло
- сахарная пудра
Ингредиенты для карамельного соуса:
- 100 г сахара
- 100 мл сливок (жирность не менее 30%)
- 50 г сгущенки
- 80 г сливочного масла
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Приготовить заварное тесто. В сотейник вылить молоко, воду, положить сливочное масло, соль и сахар.
2. Довести до кипения. Масло должно хорошо соединиться с молоком и водой.
3. Добавить сразу всю муку, активно перемешать лопаткой.
4. Тесто необходимо немного подсушить, поэтому активно перемешивая, держать на огне еще несколько минут.
5. Переложить тесто в миску, дать немного остыть.
6. Яйца лучше предварительно смешать и добавить к тесту (сначала лучше добавить 4 яйца, вымешивать в комбайне или блендере. Смотреть на консистенцию – тесто не должно рваться, оно должно медленно стекать вниз. Если слишком густое – добавляем пятое яйцо).
7. Большое количество масла хорошо разогреть и с помощью кондитерского мешка отсадить палочки в растительное масло. Жарятся они очень быстро, когда одна сторона становится хорошего золотистого цвета, перевернуть и пожарить с другой стороны.
8. Выложить чурос на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.
9. Приготовить карамельный соус. Для этого насыпать в сотейник сахар, в коричневую карамель добавить сливочное масло, залить горячие сливки и сгущенку.
10. Перемешать до однородности и убирать из огня. Соус остынет и станет более густым.
11. Чурос посыпать сахарной пудрой, погрузить в соус.
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