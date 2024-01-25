Чурос – традиционный испанский десерт в карамеле. Тесто нужно выжать в большое количестве масла, а затем посыпать пудрой и погрузить в соус. Изделия получаются очень сочными и хрустящими.

Идея приготовления испанского жареного десерта чурос опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. К чаю таковой десерт подходит безупречно.

Ингредиенты для теста:

125 мл молока

125 мл воды

Видео дня

100 г сливочного масла

10 г сахара

щепотка соли

150 г муки

4-5 яиц

подсолнечное масло

сахарная пудра

Ингредиенты для карамельного соуса:

100 г сахара

100 мл сливок (жирность не менее 30%)

50 г сгущенки

80 г сливочного масла

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Приготовить заварное тесто. В сотейник вылить молоко, воду, положить сливочное масло, соль и сахар.

2. Довести до кипения. Масло должно хорошо соединиться с молоком и водой.

3. Добавить сразу всю муку, активно перемешать лопаткой.

4. Тесто необходимо немного подсушить, поэтому активно перемешивая, держать на огне еще несколько минут.

5. Переложить тесто в миску, дать немного остыть.

6. Яйца лучше предварительно смешать и добавить к тесту (сначала лучше добавить 4 яйца, вымешивать в комбайне или блендере. Смотреть на консистенцию – тесто не должно рваться, оно должно медленно стекать вниз. Если слишком густое – добавляем пятое яйцо).

7. Большое количество масла хорошо разогреть и с помощью кондитерского мешка отсадить палочки в растительное масло. Жарятся они очень быстро, когда одна сторона становится хорошего золотистого цвета, перевернуть и пожарить с другой стороны.

8. Выложить чурос на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

9. Приготовить карамельный соус. Для этого насыпать в сотейник сахар, в коричневую карамель добавить сливочное масло, залить горячие сливки и сгущенку.

10. Перемешать до однородности и убирать из огня. Соус остынет и станет более густым.

11. Чурос посыпать сахарной пудрой, погрузить в соус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: