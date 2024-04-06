Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса
Фалафель – это жареные шарики из нута. Их также можно запечь, если вы хотите получить более полезное блюдо. Изделия подают в лаваше с разными овощами и соусами.
Идея приготовления запеченного фалафеля из нута в духовке опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Несмотря на то, что в блюде нет мяса, оно получается достаточно сытным.
Ингредиенты:
- нут – 250 г (вес вареного)
- чеснок – 2 зубчика
- лук – 100 г
- лимонный сок из половины лимона
- цедра лимона из половины лимона
- петрушка – 30 г
- мука без горки – 4 ст.л.
- соль, масло
Способ приготовления:
1. Нут замочить на ночь в воде.
2. Варить до готовности, чтобы был мягкий (1,5-2 часа).
3. В чаше блендера соединить лук, чеснок, вареный нут, лимонный сок, цедру лимона, соль.
4. Все сбить.
5. Положить петрушку.
6. Еще раз хорошо сбить.
5. Переложить в миску.
6. Добавить муку.
7. Вымешать и сформировать шарики.
8. Противень застелить пергаментом.
9. Смазать растительным маслом.
10. Выложить фалафель.
11. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.
12. Подавать с греческим йогуртом, а также вкусно завернуть в лаваш.
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