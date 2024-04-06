Фалафель – это жареные шарики из нута. Их также можно запечь, если вы хотите получить более полезное блюдо. Изделия подают в лаваше с разными овощами и соусами.

Идея приготовления запеченного фалафеля из нута в духовке опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Несмотря на то, что в блюде нет мяса, оно получается достаточно сытным.

Ингредиенты:

нут – 250 г (вес вареного)

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чеснок – 2 зубчика

лук – 100 г

лимонный сок из половины лимона

цедра лимона из половины лимона

петрушка – 30 г

мука без горки – 4 ст.л.

соль, масло

Способ приготовления:

1. Нут замочить на ночь в воде.

2. Варить до готовности, чтобы был мягкий (1,5-2 часа).

3. В чаше блендера соединить лук, чеснок, вареный нут, лимонный сок, цедру лимона, соль.

4. Все сбить.

5. Положить петрушку.

6. Еще раз хорошо сбить.

5. Переложить в миску.

6. Добавить муку.

7. Вымешать и сформировать шарики.

8. Противень застелить пергаментом.

9. Смазать растительным маслом.

10. Выложить фалафель.

11. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

12. Подавать с греческим йогуртом, а также вкусно завернуть в лаваш.

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