Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

Фалафель – это жареные шарики из нута. Их также можно запечь, если вы хотите получить более полезное блюдо. Изделия подают в лаваше с разными овощами и соусами.

Идея приготовления запеченного фалафеля из нута в духовке опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Несмотря на то, что в блюде нет мяса, оно получается достаточно сытным.

Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

Ингредиенты:

  • нут – 250 г (вес вареного)
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  • чеснок – 2 зубчика
  • лук – 100 г
  • лимонный сок из половины лимона
  • цедра лимона из половины лимона
  • петрушка – 30 г
  • мука без горки – 4 ст.л.
  • соль, масло

Способ приготовления:

Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

1. Нут замочить на ночь в воде.

2. Варить до готовности, чтобы был мягкий (1,5-2 часа).

Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

3. В чаше блендера соединить лук, чеснок, вареный нут, лимонный сок, цедру лимона, соль.

4. Все сбить.

5. Положить петрушку.

Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

6. Еще раз хорошо сбить.

5. Переложить в миску.

6. Добавить муку.

Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

7. Вымешать и сформировать шарики.

8. Противень застелить пергаментом.

Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

9. Смазать растительным маслом.

10. Выложить фалафель.

11. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

Что такое фалафель и из чего его готовят: очень питательное блюдо без мяса

12. Подавать с греческим йогуртом, а также вкусно завернуть в лаваш.

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