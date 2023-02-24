Луковники – это старинное украинское блюдо, которое когда-то подавали к борщу, рассолу и просто со сметаной. На вид они напоминают жареные пирожки, в основе которых – тесто и начинка в виде свежего лука. Они получаются золотистые, мягкие, пышные и очень сытные.

Популярная фудблогер Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась старинным рецептом луковников.

Ингредиенты:

лук – 4 шт

соль – 0,5 ч. л.

кефир – 100 г

яйца – 1 шт

сода – 0,5 ч. л.

водка – 1 ст. л.

мука – 200 г

Способ приготовления:

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1. Лук нарезать полукольцами, переложить в миску, посолить и перемешать руками. Оставить на 10-15 минут, чтобы пустила сок.

2. Для приготовления теста следует смешать яйца, кефир и соду. Перемешать.

3. Добавить водку, перемешать.

5. Добавить муку и замесить тесто, как на оладьи.

6. К тесту добавить лук. Перемешать до однородности.

7. Из полученной массы пожарить пирожки.

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