Что такое луковники и как их приготовить: старый украинский рецепт
Луковники – это старинное украинское блюдо, которое когда-то подавали к борщу, рассолу и просто со сметаной. На вид они напоминают жареные пирожки, в основе которых – тесто и начинка в виде свежего лука. Они получаются золотистые, мягкие, пышные и очень сытные.
Популярная фудблогер Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась старинным рецептом луковников.
Ингредиенты:
- лук – 4 шт
- соль – 0,5 ч. л.
- кефир – 100 г
- яйца – 1 шт
- сода – 0,5 ч. л.
- водка – 1 ст. л.
- мука – 200 г
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами, переложить в миску, посолить и перемешать руками. Оставить на 10-15 минут, чтобы пустила сок.
2. Для приготовления теста следует смешать яйца, кефир и соду. Перемешать.
3. Добавить водку, перемешать.
5. Добавить муку и замесить тесто, как на оладьи.
6. К тесту добавить лук. Перемешать до однородности.
7. Из полученной массы пожарить пирожки.
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