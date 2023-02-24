Что такое луковники и как их приготовить: старый украинский рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
357
Что такое луковники и как их приготовить: старый украинский рецепт

Луковники – это старинное украинское блюдо, которое когда-то подавали к борщу, рассолу и просто со сметаной. На вид они напоминают жареные пирожки, в основе которых – тесто и начинка в виде свежего лука. Они получаются золотистые, мягкие, пышные и очень сытные.

Популярная фудблогер Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась старинным рецептом луковников.

Рецепт луковников на кефире

Ингредиенты:

  • лук – 4 шт
  • соль – 0,5 ч. л.
  • кефир – 100 г
  • яйца – 1 шт
  • сода – 0,5 ч. л.
  • водка – 1 ст. л.
  • мука – 200 г

Способ приготовления:

Видео дня

1. Лук нарезать полукольцами, переложить в миску, посолить и перемешать руками. Оставить на 10-15 минут, чтобы пустила сок.

Тесто для луковников

2. Для приготовления теста следует смешать яйца, кефир и соду. Перемешать.

3. Добавить водку, перемешать.

Луковники на сковороде

5. Добавить муку и замесить тесто, как на оладьи.

6. К тесту добавить лук. Перемешать до однородности.

Жареные пирожки с луком

7. Из полученной массы пожарить пирожки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты