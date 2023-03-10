Молдавская плацинда – простая и очень вкусная закуска, основа которой – пресное дрожжевое тесто, а для начинки используют: творог, зелень, овощи, грибы.

Кулинар Наталия Чевка поделилась на странице "Смак Буковины" в Facebook рецептом молдавской плацинды, которые готовится из дрожжевого теста и с разными начинками.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 800 г

Вода – 400 мл

Сметана – 2 ст. л.

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Яйца – 1 шт.

Дрожжи сухие – 4 г

Соль – 5 г

Масло – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте воду с дрожжами, далее всыпьте муку, добавьте яйцо, соль, масло и хорошо перемешайте.

2. Оставьте тесто подойти.

3. Разделите тесто на ровные куски, раскатайте очень-очень тонко и далее руками растяните, чтобы тесто "светилось".

4. На тесто выложите начинку любую, которую вы любите, сверните в тонкий рулет и придайте ей форму.

5. Выложите на пергамен и выпекайте до готовности.

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