Что такое плацинда и как вкусно приготовить блюдо: делимся рецептом
Молдавская плацинда – простая и очень вкусная закуска, основа которой – пресное дрожжевое тесто, а для начинки используют: творог, зелень, овощи, грибы.
Кулинар Наталия Чевка поделилась на странице "Смак Буковины" в Facebook рецептом молдавской плацинды, которые готовится из дрожжевого теста и с разными начинками.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 800 г
- Вода – 400 мл
- Сметана – 2 ст. л.
- Яйца – 1 шт.
- Дрожжи сухие – 4 г
- Соль – 5 г
- Масло – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Смешайте воду с дрожжами, далее всыпьте муку, добавьте яйцо, соль, масло и хорошо перемешайте.
2. Оставьте тесто подойти.
3. Разделите тесто на ровные куски, раскатайте очень-очень тонко и далее руками растяните, чтобы тесто "светилось".
4. На тесто выложите начинку любую, которую вы любите, сверните в тонкий рулет и придайте ей форму.
5. Выложите на пергамен и выпекайте до готовности.
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