Что такое "Шкраб" и как его приготовить: рецепт оригинального блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт десерта

"Шкраб" – старинный украинский десерт из теста, со сметанным кремом и вареньем. Готовится блюдо из яиц, муки, сахара, белков и на сковороде всего 10 минут. 

Десерт с вареньем

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного десерта, который станет идеальным дополнением к чаю. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт. 
  • Мука – 100 г
  • Сахар – 3 ст. л. 
  • Сухари панировочные – 1 ст. л. 
  • Масло сливочное – 10-20 г
  • Сметана и варенье для подачи 

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желтков. Желтки перетрите с сахаром, добавьте муку, перемешайте. 

Как приготовить тесто для десерта

2. Белки взбейте до пиков с солью и добавьте в тесто, перемешайте. 

Белки для теста

3. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями, вылейте тесто, накройте крышкой и готовьте до готовности.

Приготовление десерта

4. Готовое блюдо переложите на блюдо, порвите его руками, сверху полейте сметаной и вареньем. 

Готовый десерт

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