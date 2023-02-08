"Шкраб" – старинный украинский десерт из теста, со сметанным кремом и вареньем. Готовится блюдо из яиц, муки, сахара, белков и на сковороде всего 10 минут.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного десерта, который станет идеальным дополнением к чаю.

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Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Мука – 100 г

Сахар – 3 ст. л.

Сухари панировочные – 1 ст. л.

Масло сливочное – 10-20 г

Сметана и варенье для подачи

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желтков. Желтки перетрите с сахаром, добавьте муку, перемешайте.

2. Белки взбейте до пиков с солью и добавьте в тесто, перемешайте.

3. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями, вылейте тесто, накройте крышкой и готовьте до готовности.

4. Готовое блюдо переложите на блюдо, порвите его руками, сверху полейте сметаной и вареньем.

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