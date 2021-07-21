Что точно испортит пюре: 5 неочевидных ошибок

Пюре – самое элементарное блюдо из картошки, которое казалось бы, просто невозможно никак испортить. Но, очень часто мы неправильно добавляем ингредиенты, не в той последовательности и это может испортить вкус даже такого простого блюда.

Редакция FoodOboz назовет вам 5 самых неочевидных ошибок, которые вы точно допускали при готовке обычного пюре и они могли стать причиной его неприятного вкуса.

1. Горячая и теплая вода

Картошку стоит варить только в холодной, подсоленной воде, чтобы она равномерно проварилась, доводя постепенно до кипения на небольшом огне.

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2. Солить в начале

Запомните, картофель нужно солить перед варкой, так он будет более мягким и вкусным, но не в конце.

3. Не жалейте масла, сметаны, сливок и молока

Обязательно добавляйте в картофельное пюре сливки, масло, молоко, сметану. Это его сделает очень нежным, вкусным и ароматным.

4. Аккуратно толчем

Если вы сильно будет давить картошку, она станет просто клейкой жижей, совершенно невкусной на вкус и будет иметь жидкую и неоднородную структуру.

5. Мало приправ

Если вы хотите действительно вкусное пюре – не жалейте приправ еще в самом начале, например, добавьте в кипящую воду половину очищенной луковицы. В конце готовки просто выньте лук с кастрюли, это придаст необычайного вкуса блюду.

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