Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило
К вину отлично подходят именно сыр. Но его можно подать не просто в самостоятельном виде, а завернуть в тесто фило. Всего несколько минут в духовке – и вкусная закуска готова.
Идея приготовления элементарной закуски к вину из теста фило опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria_pytel_ в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- тесто фило – 3 листа
- сыр мягкий – 1 пачка
- сливочное масло – 30 г
- мед
- орехи
Способ приготовления:
1. Тесто фило разрезать на 4 части.
2. Каждый лист теста смазать растопленным сливочным маслом.
3. Выложить сыр.
4. Свернуть в рулет.
5. Выложить пергамент.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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