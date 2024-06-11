К вину отлично подходят именно сыр. Но его можно подать не просто в самостоятельном виде, а завернуть в тесто фило. Всего несколько минут в духовке – и вкусная закуска готова.

Идея приготовления элементарной закуски к вину из теста фило опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria_pytel_ в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

тесто фило – 3 листа

сыр мягкий – 1 пачка

сливочное масло – 30 г

мед

орехи

Способ приготовления:

1. Тесто фило разрезать на 4 части.

2. Каждый лист теста смазать растопленным сливочным маслом.

3. Выложить сыр.

4. Свернуть в рулет.

5. Выложить пергамент.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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