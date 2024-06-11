Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
36
Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

К вину отлично подходят именно сыр. Но его можно подать не просто в самостоятельном виде, а завернуть в тесто фило. Всего несколько минут в духовке – и вкусная закуска готова.

Идея приготовления элементарной закуски к вину из теста фило опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria_pytel_ в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

Ингредиенты:

  • тесто фило – 3 листа
  • сыр мягкий – 1 пачка
  • сливочное масло – 30 г
  • мед
  • орехи

Способ приготовления:

Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

1. Тесто фило разрезать на 4 части.

Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

2. Каждый лист теста смазать растопленным сливочным маслом.

3. Выложить сыр.

Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

4. Свернуть в рулет.

Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

5. Выложить пергамент.

Что вкусно подать в вино: вариант элементарной закуски из теста фило

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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