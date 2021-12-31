Как уберечься от переедания на Новый год: простой совет

Во время застолья мы можем часами что-нибудь подъедать, даже если не чувствуем голода. Рука просто автоматически тянется к тарелке с едой. А потом возникает плохое самочувствие и тяжесть. И у такого явления есть свои причины.

О том, что может влиять на бессознательное переедание, рассказал диетолог Оксана Ващук ( vashchuk_oksana_fit ) на своей странице в Instagram.

Соусы, заправки, кетчупы, майонезы

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Соусы часто содержат сахар и усилители вкуса (даже если и природные – травы, специи). Можно много спорить о вкусно и не вкусно, но еда не должна иметь вкус одного и того же соуса.

Кроме того, с соусом вы всегда будете съедать больше. Альтернатива – нерафинированное масло или йогурт в зависимости от блюда.

Еда, не требующая тщательного пережевывания

Супы-пюре, пасты (ореховые или семена), смузи, котлеты вместо куска мяса (вареного или запеченного) и все, что не требует долгого процесса жевания и наполняют желудок очень быстро. Так быстро, что сигнал о насыщении мозга получит только тогда, когда вы уже хорошо переели.

Яркие цвета посуды

Яркие цвета, особенно красные и желтые, возбуждают аппетит. Их еще называют теорией кетчупа и горчицы. Итак, если у вас или детей плохой аппетит, можно попробовать использовать цветной акцент на кухне. Если же вы постоянно что-то поджевываете – не стимулируйте нервную систему яркими цветами.

Жидкий сахар

Фреши, соки, сладкие воды. Все это мгновенно поднимает уровень сахара в крови, а поджелудочная железа так пытается снизить его, что наступает гипогликемия (сахар падает ниже нормы). Как только это происходит, появляется безумный аппетит и безразлично сколько вы съели до сих пор, мозг будет просить еще.

Полезные продукты

Все, что эко, веган, фитнес и т.д. Это слова триггеры, автоматически создающие ощущение, что такую пищу можно есть сколько угодно и она не навредит. Если мы говорим о желании похудеть, то с калорийностью таких продуктов нужно особенно учитывать. А еще Новогодний период – время, когда мы сознательно готовимся переедать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить майонез, чтобы он получился низкокалорийным по советам специалиста.