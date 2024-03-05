Что завернуть в лаваш, чтобы было вкусно и полезно: интересная идея
Блюдо, о котором сегодня пойдет речь, универсально. Она может заменить питательный завтрак, стать полноценным обедом, или не утолить голод после тяжелого рабочего дня.
Рецептом этого блюда, которое еще и полезно, поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, какую именно начинку нужно завернуть в лаваш, чтобы блюдо получилось очень вкусным.
Ингредиенты
- Лаваш
- Салат
- Куриное филе
- Помидор
- Моцарелла
- Прованские травы
- Паприка
- Соль
Ингредиенты для соуса
- Желток – 1 шт
- Чеснок ½ зуб
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Оливковое масло ½ ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Куриное филе нарезаем кубиками, добавляем соль, перец, прованские травы и паприку. Обжариваем на растительном масле до готовности.
2. Все ингредиенты для соуса смешиваем до однородности.
3. На лаваш выкладываем соус, а на него листья салата.
4. Выкладываем нарезанные помидоры и куриное филе. Заворачиваем лаваш.
5. Отправляем лаваш на гриль или сушу сковороду и обжариваем до золотистой корочки.
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