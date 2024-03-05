Блюдо, о котором сегодня пойдет речь, универсально. Она может заменить питательный завтрак, стать полноценным обедом, или не утолить голод после тяжелого рабочего дня.

Рецептом этого блюда, которое еще и полезно, поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, какую именно начинку нужно завернуть в лаваш, чтобы блюдо получилось очень вкусным.

Ингредиенты

Лаваш

Салат

Видео дня

Куриное филе

Помидор

Моцарелла

Прованские травы

Паприка

Соль

Ингредиенты для соуса

Желток – 1 шт

Чеснок ½ зуб

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Оливковое масло ½ ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем кубиками, добавляем соль, перец, прованские травы и паприку. Обжариваем на растительном масле до готовности.

2. Все ингредиенты для соуса смешиваем до однородности.

3. На лаваш выкладываем соус, а на него листья салата.

4. Выкладываем нарезанные помидоры и куриное филе. Заворачиваем лаваш.

5. Отправляем лаваш на гриль или сушу сковороду и обжариваем до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA есть и другие блюда из лаваша: