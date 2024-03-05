Что завернуть в лаваш, чтобы было вкусно и полезно: интересная идея

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Что завернуть в лаваш, чтобы было вкусно и полезно: интересная идея

Блюдо, о котором сегодня пойдет речь, универсально. Она может заменить питательный завтрак, стать полноценным обедом, или не утолить голод после тяжелого рабочего дня.

Рецептом этого блюда, которое еще и полезно, поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, какую именно начинку нужно завернуть в лаваш, чтобы блюдо получилось очень вкусным.

Что завернуть в лаваш, чтобы было вкусно и полезно: интересная идея

Ингредиенты

  • Лаваш
  • Салат
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  • Куриное филе
  • Помидор
  • Моцарелла
  • Прованские травы
  • Паприка
  • Соль

Ингредиенты для соуса

  • Желток – 1 шт
  • Чеснок ½ зуб
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Оливковое масло ½ ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем кубиками, добавляем соль, перец, прованские травы и паприку. Обжариваем на растительном масле до готовности.

Что завернуть в лаваш, чтобы было вкусно и полезно: интересная идея

2. Все ингредиенты для соуса смешиваем до однородности.

3. На лаваш выкладываем соус, а на него листья салата.

Что завернуть в лаваш, чтобы было вкусно и полезно: интересная идея

4. Выкладываем нарезанные помидоры и куриное филе. Заворачиваем лаваш.

5. Отправляем лаваш на гриль или сушу сковороду и обжариваем до золотистой корочки.

Что завернуть в лаваш, чтобы было вкусно и полезно: интересная идея

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